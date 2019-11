Napínavé utkání za sebou mají čáslavští hokejisté, kteří v neděli na domácím ledě přivítali soupeře z Žabonos. První třetina žádné branky nepřinesla, ve druhé třetině padly čtyři branky, po dvou na obou stranách, ani třetí část utkání nenašla vítěze v základní hrací době, když skončila 1:1. O dělbě bodů rozhodl až domácí Kraučuk, který vystřelil Čáslavi výhru po prodloužení.

První branka padla ve čtyřiadvacáté minutě utkání, když Sladký zakončil kombinaci Svobody s Bílkem, do dvojnásobného vedení šli Gripeni po brance Navrátila ve dvaatřicáté minutě. Hosté ale ještě do konce druhé třetiny stihli manko stáhnout a vyrovnat, nejprve se v šestatřicáté minutě prosadil po asistenci Mejzra Maki, sedmačtyřicet vteřin před koncem třetiny pak vyrovnal na 2:2 Hlaveš, asistovali Mejzr a Duben. Dvojnásobný asistent Mejzr se dočkal také branky, když v jednapadesáté minutě poslal Žabonosy do vedení, jednadvacet vteřin před koncem utkání ale vrátil čáslavské hokejisty do hry Navrátil, který vyrovnal na 3:3. Prodloužení trvalo celkem devatenáct vteřin, než dal vítěznou branku domácího celku Michal Kraučuk. Čáslavští v brankově hojném utkání porazili soupeře z Žabonos po prodloužení v poměru 4.3.

„Zápas se mi nehodnotí dobře, z naší strany je to od začátku sezony spíše trápení v koncovce, máme dobrý nástup do utkání, ale nedáváme žádné branky, a to nás rozhodí a vyhodí z rytmu. Pak je to taková plácaná, stejně jako v tomto utkání, jsem ale rád, že jsme v posledních vteřinách zápasu dokázali vyrovnat, a nakonec jsme to zlomili na naši stranu. Čekal jsem ale, že utkání bude mít úplně jiný průběh,“ mrzelo trenéra čáslavských hokejistů Tomáše Topola.

V devátém kole se loňský vítěz soutěže podívá až do Rakovníka, kde odehraje utkání s tamním celkem. Utkání se odehraje v neděli 10. listopadu od 17:30. Rakovník se nachází na druhém místě západní tabulky, po osmi kolech má patnáct bodů díky pěti výhrám. Čáslavští drží třetí místo východní tabulky krajské ligy, celkem nasbírali svěřenci Tomáše Topola čtrnáct bodů.

Čáslav – Žabonosy 4:3 po prodloužení (24. Sladký, 32., 60. Navrátil, 61. Kraučuk – 36. Maki, 40. Hlaveš, 51. Mejzr)

Čáslav: M. Svoboda – Kůrka, Lang, Janata, Bílek, Šlejtr, Šulc, L. Svoboda, Křišťan, Muras, Sladký, Vlach, Špelda, Král, Borovanský, Pipek, Navrátil, Kraučuk, Barbora. Trenér Tomáš Topol.