Jako první se prosadil čáslavský hráč Sladký, který v deváté minutě otevřel skóre utkání. Domácí pak zahrozili z protiútoku, ale střela šla mimo bránu hostů. Minutu po Sladkém se prosadil další čáslavský hokejista, tentokrát využil přihrávku před bránu Vlach. Domácí předvedli další pěknou akci, ale brankář hostů byl na svém místě. Čáslav hrála několik přesilovek, ale ani jedna nebyla využita. Osmnáctá minuta přinesla třetí branku domácího celku, přesně k tyči mířil Křišťan.

Druhá třetina začala hrou čtyři na čtyři, ale branka nepadla mimo jiné díky nevyužitému průniku čáslavského útočníka, který ani nadvakrát nepřekonal brankáře hostů. Občasné útoky hostů na druhé straně s jistotou pochytal domácí gólman. Druhá třetina skončila bez branek.

V posledním dějství navýšil domácí Tomáš Pipek vedení svého týmu. O tři minuty v tom pokračoval Lang, který dostal puk do sítě Velkých Popovic. Jedna z mála šancí hostů skončila těsně vedle brány čáslavského týmu. Čáslavští měli výhodu pět na tři, při jedné příležitosti byl závar před bránou hostů, ale hosté si s tím nakonec dokázali poradit. Ani tvrdá rána čáslavského obránce neskončila brankou.

Velké Popovice tak přežily oslabení, a rovnou se vrhly do útoku, ze kterého ale nic nebylo. Další velkou šanci domácí neproměnili díky skvělému zákroku hostujícího brankáře, ten byl ale o chvíli později překonán díky střele Kraučuka. Jen o pár vteřin později dal sedmou branku Sladký, který se trefil podruhé v zápase. Po konci utkání svítil na tabuli stav 7:0 pro domácí.

„Nemusí se to zdát, ale nebylo to pro nás lehké utkání. Kluci však podali přesvědčivý výkon, jeden z nejlepších za poslední dobu, hráli jsme soustředěně, jako jeden tým. Dokázali jsme zastoupit jeden druhého, pokud bylo potřeba. V sobotu to však může být úplně jiný zápas, nechceme usnout na vavřínech, víme. Hráče na to upozorním, budeme mít ostrý trénink, víme, jaký máme cíl, za tím si půjdeme,“ zhodnotil utkání čáslavský trenér Tomáš Topol.

Druhé utkání sehrají čáslavští hokejisté v sobotu 23. února od 18 hodin na ledě Velkých Popovic.

Čáslav - Velké Popovice 7:0

Branky: 9., 54. Sladký, 10. Vlach, 18. Křišťan, 43. T. Pipek, 46. Lang, 54. Kraučuk.

Čáslav: Vich, M. Svoboda - L. Svoboda, Lang, Bílek, Kůrka, Šlejtr, Janata, Šulc, Procházka, M. Pipek, Kraučuk, Křišťan, Ježek, T. Pipek, Muras, Borovanský, Vlach, Navrátil, Sladký. Trenér Tomáš Topol.

Velké Popovice: Jizba, Lorenc - Lacek, Braniš, Mocek, Černý, Krejčí, Vlček, Bartl, Nejedlý, Petrželka, Kukačka, Slavík, Freisler, Rejna, Maňas, Culka, Vacek, Synáč, Mareček, Kučera.