O první branku se postaral domácí Kounovský, který v páté minutě využil přihrávku od Ambroze a proměnil tak zhodnotil tak početní výhodu Rakovnických. O osmnáct vteřin později už bylo vyrovnáno, Sladký našel Krpatu, který prostřelil brankáře Pravdu. V sedmé minutě šel Rakovník opět do vedení, branku vstřelil Klaus, asistenci zaznamenal Tolkner. Čáslavští zareagovali v šestnácté minutě, když vyrovnal na 2:2 Martin Pipek. Ve druhé třetině nepadla jediná branka, až ve třiačtyřicáté minutě šli domácí do vedení po brance Ságnera. Čtvrtou branku domácího mužstva si připsal Macháček, asistence zaznamenali Hegenbart a Libovický. Čáslavští hokejisté tak v Rakovníku neuspěli a odjížděli bez bodů s porážkou 2:4.

„Prohrálo s, nehodnotí se mi to dobře, potýkáme se s nějakým svrabem, není to ono. Nehrajeme to, na co jsou lidé zvyklí, ani já nejsem na kluky takhle zvyklý. Pracujeme na tom, chceme s tím něco udělat. Stav 2:2 byl pro mě přijatelný do třetí třetiny. V kabině jsme si něco řekli, ale bohužel nás domácí popravili díky dvěma brankám a bylo po zápase. Ještě jsme si říkali, že zápas zlomí třetí branka, kdo ho dá tak vyhraje, což se potvrdilo. Bohužel se nám to nepovedlo, ztroskotali jsme na šancích, které jsme měli, tohle bychom na venkovních hřištích měli proměňovat. Hrozně se nadřeme na branku, podle mě jsou z toho kluci rozhození a přestanou si věřit, přestaneme hrát systém, a pak se v tom plácáme,“ mrzelo trenéra čáslavských hokejistů Tomáše Topola.

Další utkání čeká Čáslav v neděli 17. listopadu, když na domácím ledě bude hostit soupeře z Černošic. Zápas začíná v 17:00.

Rakovník – Čáslav 4:2 (5. Kounovský, 7. Klaus, 43. Ságner, 46. Macháček – 6. Krpata, 16. Pipek)