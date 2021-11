Čáslav – Rakovník 2:4

Domácí měli dobrý vstup do utkání a díky brance Šlejtra šli do vedení. To ale udrželi jen dvě minuty a Rakovník srovnal. Další gól už v úvodní třetině nepadl. Také dvě branky přinesla prostřední perioda. Bohužel pro domácí je dali hosté. Zlomovým momentem byla minutová přesilovka Čáslavi pět na tři. Nejen že ji domácí nevyužili, ale naopak při ni inkasovali. Dvougólový náskok si Rakovník vybudoval v poslední minutě této části. V závěrečné třetině šli domácí na zteč soupeřovy svatyně, překonat gólmana se jim dlouho nevedlo. A tak přišel trest v podobě čtvrté branky hostí. Těsně před sirénou pak korigoval stav na konečných dva čtyři Sladký.

Branky a asistence: 9. Šlejtr (Ježek), 60. Sladký (Grauer) – 11. Let (Ságner), 26. Kos (Zíka), 40. Nekvinda (Ságner, Drda), 59. Nekvinda (Hegenbart, Kos). Třetiny: 1:1, 0:2, 1:1.

Čáslav: Novák – Janata, Bílek, Krpata, Navrátil , T. Pipek – Grauer, Kulhánek, Blažek, Barbora, Sladký – L. Svoboda, Šlejtr, Rytnauer, Ježek, Křišťan.