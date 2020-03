Čáslav zvládla odvetu v Benešově a už vyhlíží Rakovník

Hokejisté Čáslavi vyhráli také odvetu předkola play off Krajské ligy Středočeského kraje. V sobotu zvítězili na ledě Benešova 6:1 a postoupili do čtvrtfinále play off, kde se v příštím týdnu střetnou s Rakovníkem.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv