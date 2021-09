Čáslav – Ml. Boleslav B 4:6

Domácí drželi krok s hostujícím týmem až do poslední třetiny. Třikrát se jim podařilo smazat jednobrankové manko, poté se dokonce dostali do vedení čtyři tři. Jenže to dlouho neudrželi a to byl zlom v zápase. Především mladoboleslavský Rovný byl proti. Nejprve svou druhou trefou v utkání srovnal a pak zkompletoval hattrick. Tím dostal své barvy do vedení, které v pár vteřin před koncem potvrdil Vondrlík.

„Utkání bylo vyrovnané. Škoda, že nedokážeme takové utkání dotáhnout do vítězného konce,“ litoval Ladislav Rytnauer, trenér čáslavských hokejistů. „V závěrečné třetině hrály oba týmy přesilovky, ale my jsme je neproměnili a soupeř ano. Zatím nám nepřeje štěstí, musíme makat dál a snad se to otočí,“ přeje si Rytnauer.

Jeho tým tak nezískal ve dvou domácích zápasech ani bod. „Nechytili jsme začátek. Někdy se to prostě stane. Musíme se z toho vyhrabat sami. Pozitivní bylo, že nás už bylo víc a nebyli jsme horším týmem. Věřím, že v dalším zápase už to zlomíme,“ dodal kouč Čáslavi.

Branky a nahrávky: 5. Pipek, 30. Tomek (Grauer), 37. Tomek, 48. Ježek (Janata) – 2. Bartoš (Hochman), 28. Rovný (Tregl), 33. Kaulfus (Tregl), 52. Rovný (Málek, Tregl), 58. Rovný (Mareš), 60. Vondrlík (Bartoš). Třetiny: 1:1, 2:2, 1:3.