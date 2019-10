Hokejisté Čáslavi v sobotu vyrazili ke čtvrtému kolu letošní sezony krajské hokejové ligy, tentokrát zamířili za soupeřem do Mělníka. Svěřenci Tomáše Topola nejprve prohrávali, ještě v první třetině ale dokázali vyrovnat stav utkání. Druhá třetina branku nepřinesla, Gripeny to ale nemuselo mrzet, v posledním dějství rozhodl o výhře Čáslavi Dominik Barbora.

Čáslavští hokejisté rozhodli o výhře nad PZ Kladno v přesilovkách ve třetí třetině. | Foto: Deník / Procházka Adam

Domácí šli do vedení po sedmi minutách a sedmatřiceti sekundách, Adam Vaněk našel Jakuba Šípka, který poslal mělnické hokejisty do vedení, to vše navíc ve vlastním oslabení čtyři proti pěti. Čáslavští se dočkali vyrovnávací branky ještě během první třetiny, minutu a dvanáct vteřin před koncem prvního dějství se po spolupráci Borovanského a Sladkého prosadil Jakub Šulc.