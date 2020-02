První dva góly si Čáslavští rozložili do prvních dvou třetin. V té závěrečné přidali další tři a soupeř už jen v předposlední minutě korigoval nepříznivý výsledek. Michal Kraučuk si v utkání připsal gól a dvě asistence.

„První třetina byla od nás dobrá. Bohužel jsme se trápili v koncovce a dali jen jeden gól,“ pokrčil rameny trenér Čáslavi Tomáš Topol a dál hodnotil vyhraný zápas: „Druhá třetina byla opakem první. Nelíbil se mi herní projev. Ve třetí části tam něco padlo, ale hra už nebyla podle našich představ. Chybí mi tam větší odhodlanost, zarputilost a chuť. Ta hlavně. Tři body máme, což je v pořádku, ale předvedená hra není dobrá.“

Blíží se play off. Zbývají dva zápasy. Tam by se chuť do hry čáslavským hokejistům mohla, a hlavně měla vrátit. „Hráče na to upozorňuji. Chceme to už teď nastolit na play off, ale moc se nám to nedaří. Věřím, že hráče nakopne, když půjde už o vše v play off. Pokud ne, nemůžeme být úspěšní,“ uvědomoval si Topol.

Nyní zavítají Čáslavští do Kolína, kde hrají v neděli od 17 hodin proti Žabonosům. V případě výhry mohou pomoct rivalům z Kutné Hory.

HC Čáslav – HK Králův Dvůr 5:1 (1:0,1:0,3:1). Branky: 11. Navrátil (Sladký, Bílek), 30. Kraučuk (Borovanský), 44. Vlach (Navrátil), 51. Barbora (Pipek, Kraučuk), 56. Špelda (Kraučuk) – 59. Janata (Herna). Čáslav: Novák (M. Svoboda) – Kůrka, Langr, Janata, Bílek, Šlejtr, Šulc, L. Svoboda – Špelda, Muras, Sladký, Vlach, Krpata, Křišťan, Borovanský, Pipek, Navrátil, Kraučuk, Barbora. Trenér Tomáš Topol.