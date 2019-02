Čáslav - Nálož deseti branek si v neděli 3. února odvezli z čáslavského ledu hokejisté Neratovic. Gripeni zvítězili 10:1, přesto podle trenéra Topola nešlo o nejlepší výkon jeho svěřenců v základní části. Také díky tomuto vítězství si Čáslavští připsali vítězství v základní části krajské ligy.

Ilustrační foto | Foto: Radek Pavlík

První branku dali možná trochu překvapivě hosté z Neratovic, když díky Pokorovi využili přesilovou hru. Ve 12. minutě přišlo vyrovnání, Tomáš Pipek trefou do šibenice srovnal skóre. O chvíli později využil Ježek nepřehledné situace před bránou hostů a poslal Čáslav do vedení. Dvě minuty před koncem první třetiny dal třetí čáslavský gól do odkryté brány Kraučuk. První třetina tak skončila 3:1 pro domácí Čáslav.

Osm minut po začátku druhé třetiny přidal svou druhou branku Kraučuk, o minutu později zvyšoval Navrátil a třetí branku během dvou minut vstřelil Sladký. Čáslavští měli ještě další příležitosti, ty ale zůstaly nevyužity a domácí tak ve druhé třetině zvítězili 3:0.

V poslední části utkání se nejprve prosadil domácí Šulc, následovali ho Muras, Navrátil, Šlejtr a poslední branku utkání dal Borovanský. V zápase, ve kterém čáslavští nejdříve prohrávali, nakonec vstřelili deset branek a zvítězili 10:1.

„Utkání jsme chtěli rozhodnout už během první třetiny, což se nám nejspíš také povedlo. Vstup do zápasu měl být ale o něco aktivnější, trochu jsme se s tím prali, postupem času jsme se začali dostávat do tempa. Trochu nás ale zabrzdilo vyloučení, hráli jsme v oslabení, do toho dal soupeř první branku. To podle mě kluky nastartovalo, nechtěli dopustit blamáž a začali hrát náš hokej, na který jsme zvyklí. Začali jsme se lépe pohybovat a nepříznivý stav utkání jsme otočili ještě v první třetině," uvedl trenér čáslavských hokejistů Tomáš Topol.

„Určitě to nebyl náš nejlepší výkon, asi to bylo dáno také soupeřem, při vší úctě k němu. Představoval bych si ještě větší nasazení, ve vyřazovací části by to nemuselo stačit, musíme mít nasazení a vůli jít si za vítězstvím. Myslím si, že vše co jsem vyjmenoval, přijde po konci základní části. Tímto zápasem jsme si splnili jeden z našich cílů, a to vítězství v základní části soutěže. Z pozice trenéra to beru jako velký úspěch, protože je vidět, že dokážeme dlouhodobě pracovat na vysoké úrovni. Teď už se soustředíme na pohodu v týmu před vyřazovací částí,“ dokončil své hodnocení Tomáš Topol.

Příští utkání čáslavských hokejistů bude jedno z lákadel pro fanoušky, v neděli 10. února od 17 hodin přijedou do Čáslavi hokejisté Kutné Hory, kteří mají v tabulce o něco jiné starosti než Čáslav, momentálně se nachází na třináctém místě a hrozí jim baráž o udržení.

„Tvrdím to od začátku, je to zápas jako každý jiný. Samozřejmě chápu, že jde o derby, lidi to sledují, za ten zápas jsme rádi. Doufám, že přijde dobrá návštěva. Ať je postavení Kutné Hory jakékoliv, všechny předpoklady se při společném utkání smažou, bude to vyrovnané, bojovné utkání. Pro nás to bude průprava na vyřazovací část, pro kutnohorské hokejisty zase možná průprava na baráž,“ řekl Topol k nadcházejícímu derby s Kutnou Horou.

Čáslav – Neratovice 10:1

Branky: 12. T. Pipek, 14. Ježek, 18., 28. Kraučuk, 29., 48. Navrátil, 30. Sladký, 47. Muras, 50. Šlejtr, 51. Borovanský – 9. Pokora. Třetiny: 3:1, 3:0, 4:0.

Čáslav: Svoboda – Bílek, Lang, Borovanský, T. Pipek, Sladký, Janata, Šulc, Křišťan, Muras, Kraučuk, Šlejtr, Kůrka, M. Pipek, Ježek, Navrátil, Vlach. Trenér Tomáš Topol.