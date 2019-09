Už po osmadvaceti vteřinách svítilo na tabuli skóre 1:0, po asistenci Pilného se prosadil Kopecký, v desáté minutě šli domácí do vedení 2:0, když branku vstřelil Bohumil Sladký. Hosté snížili zásluhou Borovanského ve čtrnácté minutě.

Ve druhé třetině se po deseti minutách podruhé prosadil Kopecký po asistencích Kadlece a Sladkého. O pět minut později ho napodobil Kadlec, kterému asistoval právě Kopecký. Třetí dějství přineslo branku ve čtvrté minutě, když se trefil Kadlec. Poslední branku utkání vstřelili Čáslavští v padesáté minutě, po asistenci Vlacha si branku připsal Lang.

„Ztroskotali jsme na domácím gólmanovi, nebyli jsme schopni ho překonat, shodli jsme se na tom i s domácím trenérem. Byli jsme lepší, ale zahazovali jsme vyložené šance, domácí třikrát vyjeli k nám do třetiny, a dal branku. Měli jsme jasné šance, ale selhali jsme u brankáře Martínka, který proti nám chytal už několik zápasů, a jako vždy nás strašně trápil,“ řekl k utkání čáslavský trenér Tomáš Topol.

„Počítal jsem s tím, do sezony jsem šel jako vždy s pokorou, nejspíš je to mistrovská kocovina, spousta lidí si myslí, že to půjde samo, že loni jsme soupeře válcovali, a teď do toho jen naskočíme. Najednou to nejde, musíme pro to udělat maximum, zachovat chladnou hlavu, máme před sebou celou sezonu, odehráli jsme jen dva zápasy. Čím dřív získáme body, tím lépe pro hráče, i pro fanoušky. Změníme pár věcí, složení pětek například, aby se to trochu okysličilo. Kluci spolu takhle hrají tři roky, je třeba to trochu změnit. Čeká nás těžký soupeř z Beněšova, ale hrajeme doma, a věřím, že nám fanoušci pomůžou, stojí za námi, za což jim chci i za kluky poděkovat. Potřebujeme uhrát nějaké body, abychom se nastartovali,“ dodal Topol k faktu, že Čáslav prohrála první dvě kola.

Kolín B – Čáslav 5:2 (1., 30. Kopecký, 10. B. Sladký, 35., 44. Jiří Kadlec – 14. Borovanský, 50. Lang)

Kolín B: Martínek – B. Sladký, Nutil, Křeček, Pilný, Skokan – Ježek, Pešek, Jan Kadlec, Semirád, Kopecký, Hyšpler, Jiří Kadlec, Zheliznyak, Spitzer. Trenér Radek Smítka.

Čáslav: Novák, M. Svoboda – Kůrka, Lang, Janata, Bílek, Šlejtr, Šulc, L. Svoboda – Vlach, J. Sladký, Kraučuk, Borovanský, Křišťan, Navrátil, Pipek, Barbora. Trenér Tomáš Topol.