Čáslav – První utkání roku 2019 odehráli čáslavští hokejisté v neděli na domácím ledě, kde přivítali hokejisty Poděbrad. Po nerozhodné první třetině převzali otěže zápasu Čáslavští, kteří nakonec zvítězili 5:3.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Robert Schedling

Utkání začalo šancí Poděbrad, ale domácí brankář Vich si se střelou bez větších problémů poradil. Domácí odpověděli šancí, která se ale do brány nevešla. Hosté měli velkou příležitost ke skórování, ale Vich předvedl dobrý zákrok a puk za svá záda nepustil.

Domácí nevstřelili branku ani při mele před bránou hostů, když nakonec obránce Poděbrad odpálil puk do bezpečí. Další šance Poděbrad branku nepřinesla, útočník byl po úniku obráncům faulován, ale hosté přesilovou nevyužili. První branku dal v patnácté minutě poděbradský Dobroň, který nahodil puk lehce nad zemí a ten se dostal až do čáslavské brány. Domácí mohli o chvíli později vyrovnat, ale nejdříve jim v tom zabránil brankář Bílek, a podruhé zase nepřesnost v zakončení.

Vyrovnání nakonec přišlo v osmnácté minutě, Tomáš Pipek našel Navrátila, který zachoval klid, obehrál brankáře a rozvlnil síť hostů. Domácí mohli v první třetině ještě získat vedení, ale v dobré šanci dva na jednoho je nakonec zastavil brankář Bílek. První třetina skončila nerozhodně 1:1.

Ze začátku druhé třetiny měli domácí dobrou šanci, ale opět se ukázal poděbradský gólman Bílek. Hosté měli také nadějnou příležitost, ale střela se mezi tyče nevešla a několik následujících šancí pochytal bez větších problémů Vich.

První branka druhé třetiny patřila domácím, Sladký krátce před koncem přesilové hry mířil přesně. Čáslavští mohli využít chybu v rozehrávce hostů, ale střela šla mimo bránu a ani další šance výsledek nepřinesly.

Ve 35. minutě hry přišlo vyrovnání hostů, když dostal do odkryté brány puk Brzák. O tři minuty později ale vystřelil zápěstím Ježek další branku Čáslavských. Další branku mohl přidat Křišťan, ale brankář přečetl jeho úmysl a střelu bekhendem vychytal. Druhé dějství tak skončilo 2:1 pro Čáslav.

Poslední třetina přinesla branku už po třech odehraných minutách, když se Martin Pipek zorientoval před bránou a navýšil vedení Čáslavských. Ani o minutu později dali Gripeni další branku, po rozehrání buly se do šance dostal Sladký, který se nemýlil. Hosté se snažili snížit skóre, ale většinu šancí jim vykryl Vich, případně obránci čáslavského mužstva.

Snížení nakonec přece jen přišlo, když se napřáhl Hrdina a svou střelou pod břevno využil dvojnásobné přesilové hry. Poděbradští hokejisté se dále snažili upravit výsledek, ale v jedné šanci jim v tom zabránil Vich svým rozklekem, v další zase blok jednoho z obránců. Nakonec mohli dát další branku čáslavští hokejisté, ale střela skončila na břevně. Gripeni tak zvítězili konečným stavem 5:3.

„Bylo to kvalitní utkání, jak z naší strany, tak od soupeře. My jsme předvedli hokej podle mých představ, blíží se vyřazovací část a je třeba takto pokračovat. Měli jsme tam nějaká hluchá místa, ale na tom se dá zapracovat, systémově a herně nemám co vytknout,“ byl s výsledkem spokojený čáslavský trenér Tomáš Topol.

Čáslav – Poděbrady 5:3 (18. Navrátil, 28., 43. Sladký, 39. Ježek, 43. M. Pipek – 15. Dobroň, 35. Brzák, 48. Hrdina)

Čáslav: Vich – L. Svoboda, Lang, Borovanský, T. Pipek, Sladký, F. Bílek, Šulc, Křišťan, L. Muras, Kraučuk, Šlejtr, Kůrka, Ježek, M. Pipek, Navrátil, Vlach. Trenér Tomáš Topol.