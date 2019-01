Čáslav – Čáslavští hokejisté prodloužili svou sérii vyhraných zápasu v řadě na číslovku osm. V sobotním utkání porazili na domácím ledě těsně Benešov 5:4.

„Přijel k nám kvalitní soupeř, s tím jsme ale počítali. Upozorňoval jsem hráče na to, že bude potřeba makat hned od začátku, protože soupeř nás nebude chtít pouštět do šancí. To se potvrdilo hned v první třetině, trochu nás uklidnil gól na 1:0, vzápětí ale soupeř bohužel vyrovnal. Hra se pak přelévala ze strany na stranu, první část utkání nakonec skončila za nerozhodného stavu 2:2. Do druhé třetiny jsme vstoupili výborným nástupem, když se nám podařilo odskočit na skóre 5:2, to už jsme si mysleli, že jsme zápas získali na svou stranu. Bohužel jsme vypadli z tempa, nepomohl tomu ani rozhodčí, který nepředvedl výkon, jaký by patřil do krajské ligy. Sudí začal kouskovat hru, hráči soupeře za ním jezdili po každém písknutí, rozhodčí je za to ani netrestal, i díky tomu jsme vypadli z tempa. Dvakrát jsme zahrávali oslabení a Benešov snížil až na 5:4, což nebyla moc dobrá výchozí situace do třetí třetiny. Za poslední část ale musím hráče pochválit, hráli jsme s přehledem, zkušeně, soupeře jsme do ničeho nepustili, naopak jsme sami měli dobré šance, ale neproměnili jsme je. I v závěrečné přesilovce hostů jsme dobře pracovali v obraně a nedopustili jsme ohrožení naší brány,“ byl s výsledkem spokojený trenér čáslavských hokejistů Tomáš Topol.

„Už jedeme v režimu na playoff, chceme totiž, aby si na to kluci zvykli. Tréninky jsou docela náročné, chceme do hráčů ještě něco dostat, protože ve vyřazovací části se mažou rozdíly ze základní části. Tento režim nám funguje, k dalším změnám by nemělo dojít, samozřejmě se mi občas něco nelíbí, ale nemůže se dařit pořád. Playoff je jako jiná soutěž, soupeři se proti nám budou chtít ukázat, my ale chceme dojít do finále,“ řekl Topol k blížící se vyřazovací části krajské ligy.

Příští utkání odehrají Gripeni na ledě Mělníku v sobotu 26. ledna od 17 hodin. Nadcházející soupeř čáslavských hokejistů je na pátém místě s osmadvaceti body, Čáslav drží první místo s 46 body a náskokem šesti bodů na druhé Černošice.

Čáslav – Benešov 5:4 (2:2, 3:2, 0:0)

Branky Čáslavi: T. Pipek 2, Křišťan, Borovanský, Sladký.

Čáslav: M. Svoboda – Lang, L. Svoboda, Borovanský, T. Pipek, Sladký, Bílek, Janata, Křišťan, Muras, Kraučuk, Šlejtr, Kurka, Vlach, M. Pipek. Trenér Tomáš Pipek.