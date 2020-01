Hokejisté Čáslavi v sobotu odehráli utkání v Benešově proti tamnímu mužstvu. Základní hrací doba nabídla deset branek, po pěti na obou stranách, první třetina dopadla nerozhodně, ve druhé vedli domácí, po třetí části utkání ale bylo vyrovnáno. Vítězství Čáslavským zařídil Kraučuk v prodloužení.

Ilustrační foto hokej | Foto: Deník / Archiv

První branka padla v sedmé minutě, po asistenci Pipka poslal hosty do vedení Kraučuk, trvalo šestnáct vteřin, než využil Polesný přihrávku od Duška a vyrovnal na 1:1. Polesný také poslal domácí do vedení, a to ve třinácté minutě. Osmnáctá minuta přinesla vyrovnávací branku čáslavských hokejistů, za které se prosadil Krpata po asistenci Bílka.