Hosté vedli dvakrát už v první třetině. Jenže pokaždé domácí domácí tým manko dorovnat. Rozhodující úder hostujícího celku přišel ve druhé třetině, v níž dali Gripeni tři branky v rozmezí jedenácti minut. Byli na koni a hájili vedení. To se jim nakonec podařilo i přes hodně hektický závěr. Boleslav dala v závěrečné periodě a hostům bylo pořádně horko. Uhájili ale těsný jednogólový náskok a mohli slavit.

„Nakonec jsme dali o gól víc, což je pro nás hodně důležité,“ radoval se po utkání hrající trenér vítězného celku Ladislav Rytnauer. „V závěru si to domácí zkomplikovali vyloučeními. Je to cenné vítězství, hrálo se o šest bodů. Soupeře jsme chtěli bodově docvaknout a to se povedlo. Navíc máme zápas k dobru,“ vyprávěl Rytnauer.

V utkání bylo třicet vyloučení, některá dokonce na další čas než jsou dvě minuty. Jen jeden jediný gól padl ve standardním počtu hráčů na ledě. „Vyloučených hráčů bylo opravdu hodně. Bylo hodně přesilovek a týmy je dokázaly využívat. Na užším kluzišti bylo k vidění hodně střel, oba týmy mohly pálit o sto šest. Na konci to byla divočina, dokonce se to pobilo. Emoce plály, ale to k hokeji patří,“ uvedl kouč Čáslavi.

Jeho tým tak vystoupal v tabulce vzhůru. „Chceme jít ze čtvrtého místa do play off. Tabulka je hodně vyrovnaná, ale je to hlavně o nás. Mohlo by se to podařit,“ věří Rytnauer.

Jak už bylo řečeno, Čáslav má ještě utkání k dobru. „Termín ale není daný. Snad bychom to mohli odehrát do konce ledna,“ řekl kouč k dosud nesehranému zápasu se Žabonosy.

Branky a nahrávky: 5. Ďurač (Zvolenský, Mareš), 12. Rovný (Kadeřábek, Bartoš), 43. Ďurač (Bartoš), 54. Mareš (Ďurač) - 2. Sladký (Navrátil), 10. Barbora (Janata), 21. Navrátil (Sladký, Grauer), 25. Barbora (Janata), 32. L. Svoboda (Janata, Krpata). Třetiny: 2:2, 0:3, 2:0.