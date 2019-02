Rytíře do zápasu vrátil Tomáš Plekanec, který nejprve sám skóroval a pak asistoval při vyrovnání. Kladenským poté povedlo otočit výsledek na 3:2, jenže ve třetí třetině lepší domácí přidali tři branky a vyhráli zaslouženě 5:3. Přiznal to i Tomáš Plekanec.

V čem byli domácí lepší? Mohl za jejich úspěch třeba lepší pohyb?

Dobře bruslili, byli dobře namotivovaní. K domu plný dům, který je nahecoval. A výhra to pro ně byla zasloužená.

Přitom před zápasem s Třebíčí jste měli ještě šanci i na druhé místo, takhle nejspíš skončíte čtvrtí. Nemrzí vás to?

Ne, to je jedno. Věděli jsme, že budeme do čtvrtého místa. Samozřejmě jsme chtěli skončit výš, ale nemyslím si, že je to velký problém. Na druhou stranu pro nás může být výhoda, že půjdeme nejspíš ze čtvrtého místa.

Co bude potřeba do play-off změnit?

Já bych to takhle nehodnotil. Zvlášť po takovém zápase. Kluci mají za sebou celkem dobrou sezonu a teď uvidíme. Play-off je něco úplně jiného a máme týden se na to co nejlépe připravit.

Stihl jste se už s kluky z týmu sehrát?

Cítím se v pohodě. Hlavně jako tým musíme ještě nějaké věci zlepšit. A jak říkám, na to máme týden. Už toho času sice tolik není, ale těch pár tréninků na ty základní věci obětujeme.

Co konkrétně je nutné potrénovat?

To jsou týmové věci, týmový systém. Takové detaily, které když budeme dělat lépe než tady v Třebíči, tak budeme mít větší šanci vyhrát.

Patří do toho i oslabení? Sice jste v něm dali dva góly, ale také jste dvakrát inkasovali…

Přesně, to je jedna z věcí, které si můžeme ukázat a zlepšit. Malé věci, které pak budou rozhodovat, jsou přesilovky a oslabení.

Jak hodnotíte vaši spolupráci s Jágrem?

Jarda hraje teprve třetí zápas. Klobouk dolů před ním. Ve 47 letech se po roce vrátit do zápasu – to by nezvládl jiný mladý kluk. Ještě má zatím čas a věřím, že do play-off to bude dobrý.

Musíte třeba kvůli němu upravovat i svůj styl hry?

Vůbec. Hráli jsme spolu hodně. Jsou tam jen drobnosti, které si musíme oživit. To bude dobré.



