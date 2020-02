Čáslavi se středeční zápas povedl. Gripeni vyhráli už úvodní třetinu 2:0. „Musím říct, že jsme hráli dobře. Vítězství jsme si zasloužili,“ netajil se trenér Čáslavi Tomáš Topol.

Pochvaloval si hlavně dobrý pohyb. „Také jsme výborně hráli střední pásmo. Škoda druhé třetiny, která nás trochu vyhodila z rytmu,“ litoval Topol. Často se vylučovalo a více se hrálo čtyři na čtyři. „Myslím si, že rozhodčí zasahoval do zápasu až moc. Je to play off a zápasy budou plné osobních soubojů či potyček. Tak to prostě je.“

V posledním dějství gripeni znovu 2:0 vyhráli. „Třetí třetinu jsme se soustředili na svůj výkon a zase jsme do toho šlápli. Benešov nestíhal a odpadl. Nicméně je to jenom jeden zápas. Už máme v hlavě zápas v Benešově. Víme, co nás tam čeká. Je to tam vždy velice zajímavé. Jedeme k nim s pokorou, respektem k soupeři, ale vyhrát!“ zdůraznil trenér Topol.

Čáslav - Benešov 6:2 (2:0, 2:2, 2:0). Branky a nahrávky: 3. M. Pipek (Barbora), 17. Křišťan (Janata, Špelda), 21. Kraučuk (Špelda), 25. Křišťan (Janata, Špelda), 49. Barbora (Navrátil), 59. Křišťan (Janata, Špelda) - 25. Fedoročko (Sládek, Kaňka), 29. Starec (Kaňka, Sládek). Čáslav: Novák (M. Svoboda) - Janata, Špelda, Křišťan, L. Muras, Kraučuk - Šulc, Kurka, Pipek, Barbora, Navrátil - Šlejtr, Bílek, Borovanský, Krpata, Sladký - L. Svoboda, Jiří Vlach. Trenér Tomáš Topol.