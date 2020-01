Do Týdne hokeje se zapojí děti na obou zimních stadionech na Kutnohorsku

Do celostátního Týdne hokeje se zapojí také hokejové oddíly z Čáslavi a Kutné Hory. Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4 až 8 let a jejich rodiče. Jedná se o akce, při nichž mají děti unikátní příležitost poznat blíže lední hokej. Rodiče pak mají během nich možnost se detailně seznámit s tím, co obnáší mít doma malého hokejistu.

Pojď si zahrát hokej. Ilustrační foto | Foto: Zdeněk Formánek