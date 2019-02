„Chtěl bych vyjádřit obrovské poděkování jednomu z rakovnických hráčů. Poté, co Tomášovi po nevinně vyhlížejícím střetu zapadl jazyk, se ho chopil. Zaplaťpánbůh, že byl na místě. Vypadalo to hodně blbě. Velký obdiv a poděkování, že to zvládnul,“ vrátil se ke krušným chvilkám ze závěrečné třetiny trenér Mělníka Jiří Škubal.

Ještě před tím, než zamířil na pozorování do nemocnice, stihl elitní útočník soutěže vstřelit Rakovníku dva góly. Měl tak výrazný podíl na tříbrankovém náskoku, s nímž jeho celek vstupoval do závěrečného dějství. Hosté ve zbylém čase už jen korigovali na konečných 5:3.

Daleko důležitější než výhra ovšem byly zprávy o zdravotním stavu střelce. „Napsal mi, že je to dobré, tak snad bude. Držíme mu palce, aby se dal dohromady,“ hlásil nedlouho po zápase trenér Junioru, který se tak mohl vyjádřit už i o samotném utkání: „Spokojenost s prvním bodem. Z naší strany velmi dobrý výkon. Až na určité pasáže, kdy to vypadalo, že by se Rakovník mohl nadechnout k nějakému korigování, jsme měli celý zápas víceméně pod kontrolou.“

V Čáslavi si domácí stihli proti velkopopovickému Slavoji vypracovat tříbrankový náskok už do první přestávky. Znovu vylepšit se jim výsledek po bezbrankové prostřední třetině podařilo v závěrečném dějství, kdy se postupně trefili Tomáš Pipek, Lang, Kraučuk a podruhé v utkání i Sladký. A to ještě Čáslav nevyužila přesilovku pěti proti třem.

V Poděbradech, kde hostoval Benešov, se ani jeden z týmů neradoval z vedení déle než několik minut. Závěrečné slovo, na které už ale soupeř nestačil reagovat, si vzal hostující Sládek.

„Sami jsme se vlastní nedisciplinovaností dostali v utkání z tempa,“ narážel manažer poděbradského klubu David Kubát na sérii poděbradských vyloučení a dlouhou přesilovku soupeře pět na tři. „V další pasáži jsme vyrovnali skóre, ale ke konci nám možná scházely síly a dostali jsme rozhodující branku,“ smutnil manažer poděbradského klubu. „Zápas byl vyrovnaný a vyhrál šťastnější. Teď musíme dvakrát vyhrát,“ nehází Kubát flintu do žita před sobotní odvetou.

Dominik Šalamoun posílal Černošice v souboji se Slaným hned dvakrát během úvodních sedmi minut do vedení. Vítězný ale nakonec byl až jeho úder v čase 57:41. Stejně jako branky na 2:1 jej dosáhl během hry v oslabení. Na pátý inkasovaný gól už lvi na rozdíl od předešlých nestačili reagovat a v poslední minutě kapitulovali ještě jednou.

Podle autora hattricku to od obhájce prvenství nebyl úplně nejlepší výkon. „Byli jsme asi svázaní tím, že musíme vyhrát,“ polemizoval Dominik Šalamoun a navázal: „Pokaždé, když jsme dali gól, na který jsme se dost nadřeli, tak jsme si do dvou minut nechali vstřelit branku. Nepodařilo se nám odskočit a uklidnit se. Slaný bojovalo a nic nám nedalo zadarmo. Ale ve vší úctě k soupeři - by si dnes vyhrát nezasloužili.“

Přestože Černošičtí očekávají náročnou odvetu, jen neradi by sérii protahovali až do třetího utkání. „Role by se mohly otočit. Soupeř musí vyhrát, což by nám mohlo pomoci a nemuseli bychom být tak nervózní,“ uvažuje Dominik Šalamoun.

Čtvrtfinále KL - 1. zápasy

Mělník - Rakovník 5:3 (2:1, 3:1, 0:1)

Branky a asistence: 10. Šubrt (P. Litera), 16. Macek (Krejsa), 25. T. Havel (P. Litera, Cicvárek), 33. P. Litera (Šubrt), 39. T. Havel (Šubrt) - 17. Tolkner (Vlk), 36. Ságner (Ambroz, Tolkner), 53. Kratochvíl (Macháček). Vyloučení: 7:8. Využití: 2:1. Diváci: 500.

Černošice - Slaný 6:4 (2:1, 1:2, 3:1)

Branky a asistence: 1. Šalamoun (Brejcha, Novák), 8. Šalamoun, 35. Pulkrab (Staněk, Jobek), 56. Krudenc (Formánek, Šalamoun), 58. Šalamoun, 60. Pulkrab - 5. Tuček (Kulich), 21. Petrus (Dlouhý, Kubinčák), 37. Tuček (Dlouhý, Kulich), 57. Sekerka (Petrus). Vyloučení: 6:8, navíc Vošahlík (Sl.) 10 min. OT. Využití: 1:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 356.

Čáslav - Velké Popovice 7:0 (3:0, 0:0, 4:0)

Branky a asistence: 7. Sladký (Borovanský, Ježek), 10. Vlach (Pipek, Šlejtr), 18. Křišťan (Kraučuk), 43. T. Pipek (Borovanský), 46. Lang (Muras), 54. Kraučuk (Křišťan, Muras), 54. Sladký (Borovanský).

Poděbrady - Benešov 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Branky a asistence: 17. Příhoda (Rindoš, Cafourek), 36. Vernek (Dobroň), 42. Brzák (Vernek) – 15. Janák (Dušek, Stejskal), 37. Kočí (Kaňka), 39. Kaňka (Stejskal), 58. Sládek (Kaňka).

Odvety jsou na programu v sobotu.