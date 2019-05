Lány /FOTOGALERIE/ - Tomáš Plekanec si nasazuje výstroj, Josef Horešovský vytahuje ze skříňky rukavice, Vovka Zábrodský hrdě míří pohled na svůj vítězný tým ze 40. let. Že vám tihle tři nejdou věkově dohromady? A přece, spojuje je hodně společného: v různých etapách šířili slávu českého hokeje a teď, pěkně vedle sebe, jejich figuríny ozvláštňují nové prostory Hokejové síně slávy Josefa Hoška v Lánech.

Už je to pět let, kdy Síň slávy na Lánech otevřela své dveře veřejnosti. Sběratel Josef Hošek si jejím vytvoření splnil jeden velký sen. Stovky dresů, hokejek, cenných snímků, kousků výstroje, publikací, medailí. To vše za nablýskanými vitrínami. Pro hokejového labužníka ideální místo k výletu, navíc do Lán, sídla českého prezidenta, kde můžete navštívit muzeum T.G.M., krásnou lesní oboru, nebo muzeum historických vozidel.