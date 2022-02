Pro Čáslav jsou to hodně důležité dva body v boji o play off. A skalp lídra tabulky se také počítá. Domácí hokejisté dotahovali hned třikrát. Kozlové byli třikrát o krok vpředu, nakonec to byli oni, kdo musel na konci základní hrací doby dotahovat. A z prodloužení neuběhla ani minuta a domácí se mohli radovat ze zisku bonusového bodu.

Čáslavský tým střelecky táhli Ježek a Grauer, oba dali po dvou gólech. Druhý jmenovaný hlavně zápas v prodloužení rozhodl. Na straně Kolína se střelecky zaskvěl Stehlí, který zaznamenal hattrick. Tím svému celku vystřílel alespoň bod.

Branky a asistence: 26. Tomek (Borovanský, L. Svoboda), 35. Ježek (L. Svoboda), 48. Grauer (Navrátil), 56. Ježek (Sladký, L. Svoboda), 61. Grauer (Borovanský) – 18. Pilný (Vaněk, Kadlec), 29. Stehlík (Kozák, Martínek) 45. Stehlík (Kozák, Semirád), 60. Stehlík (Martínek, Kozák). Třetiny: 0:1, 2:1, 2:2, - 1:0.