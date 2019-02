Střední Čechy – Podle nového itineráře pojede v novém soutěžním ročníku II. ligy hokejistů. Zatímco poslední dva roky se hrálo ve třech skupinách, předtím dokonce ve dvou a nyní budou hned čtyři. Sever, Střed, Jih a Východ. Změna se pochopitelně týká i středočeských celků.

Týmy se utkají čtyřkolově každý s každým, dále se kluby ze skupiny Sever utkají dvoukolově s družstvy ze skupiny Střed a družstva ze skupiny Jih s Východem (38 utkání).

Následné play-off se bude hrát na tři vítězné zápasy, kdy tým na prvním místě skupiny Sever vyzve čtvrtý tým ve skupině Střed atd.

Ve všech kolech play-off se první, třetí a případně páté odehraje u lépe umístěného družstva po první části, druhé a případně čtvrté utkání u družstva umístěného hůře.

„Tenhle systém se zdá být přijatelný. Čtyři kola relativně v okolí a následně jen pár dálek do Podkrkonoší. Za mě se to rozlosovaní letos povedlo,“ řekl k novému systému soutěže na stránkách HC Řisuty kapitán zdejšího týmu Matěj Kos. Dodal, že sezona bude zřejmě příjemnější na cestování, ale rozhodně nebude lehčí. „Do playoff postupují jen čtyři týmy a v takovéto konkurenci to bude hodně těžké,“ dodal zkušený centr.

Kolínští Kozlové byli při losu hodně pozorní a odhalili v něm i chyby. mrzí je, že přišli o tradičního soka z Tábora. Ne však o Nymburk, rival je v jejich skupině.

Nový soutěžní ročník začne ve středu 12. září, kdy Kolín přivítá našlapané Vrchlabí, které hlásí boj o postup. Nymburk přivítá Jablonec a Řisuty jedou do Sokolova, hned na začátek tedy vyrazí na nejdelší výjezd ve skupině. První domácí zápas je čeká rovněž ve středu, 19. září přijede do Slaného Bílina.

Rozdělení skupin II. hokejové ligy

Skupina Sever: HC Kobra Praha, HC Řisuty, HC Baník Sokolov, SHC Klatovy, HC Draci Bílina, HC Vlci Jablonec nad Nisou, Mostečtí Lvi.

Skupina Střed: SC Kolín, NED Hockey Nymburk, HC Trutnov, HC Rodos Dvůr Králové, HC Vrchlabí, HC Letci Letňany, HC Děčín.

Skupina Jih: HC David servis Č. Budějovice, IHC Písek, HC Lední Medvědi Pelhřimov, BK Havlíčkův Brod, HC Moravské Budějovice 2005, SKLH Žďár nad Sázavou, HC Tábor.

Skupina Východ: Draci Šumperk, SHK Hodonín, HC Orlová, HK Opava, HC Nový Jičín, HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Tatra Kopřivnice.