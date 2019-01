Kutná Hora - V pátek dopoledne potvrdil místostarosta Kutné Hory Karel Koubský a manažer nového hokejového subjektu TJ Sršni Kutná Hora Vladimír Muras vzájemnou dohodu. Fanoušci se tak mohou znovu těšit v příští sezoně na druholigový hokej. Město vyčíslilo podporu hokeje na více jak 900 tisíc korun.

35. kolo II. ligy: Kutná Hora - Jindřichův Hradec 2:5, 9. února 2011. | Foto: Deník/ Martin Vaněk

„Dobrá zpráva pro všechny fanoušky a příznivce kutnohorského hokeje. Po jednání s městem a dalšími subjekty došlo k transparentní dohodě. Pro sezonu 2011/2012 bude druholigová příslušnost v Kutné Hoře zachována,“ sdělil v pátek dopoledne manažer kutnohorských hokejistů Vladimír Muras.

Jeho slova posvětil i místostarosta Kutné Hory Karel Koubský: „Měli jsme několik schůzek a postupně jsme si ujasňovali, co by město pro druhou ligu mělo udělat. Nakonec jsme dospěli ke shodě i v radě, sice nejsou usnesení, ale dohodli jsme, že jako radní podpoříme, aby zastupitelstvo přispělo na druhou ligu 480 tisíc na konkrétní položky a 450 tisíc na led pro druholigový tým.“

To je nakonec zhruba o 300 tisíc více, než hokejové vedení požadovalo. „Víme, co město platit bude a nebude,“ uklidňoval veřejnost Koubský a konkretizoval: „Nebudeme platit třeba mzdy hráčům, na druhou stranu víme, že budeme platit dopravu, led, startovné, rozhodčí… Prostě vše, co budeme platit i mládežnickému hokeji.“

Fanoušci kutnohorského hokeje sepsali petici s více jak tisícem podpisů pro zachování II. ligy, ta ale prý neměla vliv na rozhodování nejužšího vedení města. „Bude mít spíše vliv na rozhodnutí zastupitelstva, které musí vše odhlasovat,“ řekl Koubský.

Město možná k finálnímu kroku vyburcovalo i odstoupení údajného strategického partnera pro hokej.

Před třemi týdny to už vypadalo, že vstoupí do hokeje strategický partner, ale nakonec nečekaně odstoupil,“ vysvětloval Koubský, „Podle mě, je strategickým partnerem momentálně město, protože dává hokeji 930 tisíc. Takhle velký příspěvek zřejmě nedá nikdo další.“

Teď je na vedení nového hokejového klubu, aby převedlo licenci z TJ Stadion a vymyslelo plán přípravy. „Co se týče přípravy, tak budeme moudřejší za týden. Teď řešíme spoustu administrativních věcí. Nevím, kde mi hlava stojí,“ vysvětloval Vladimír Muras.