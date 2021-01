Vstup do zápasu domácím usnadnily dvě přesilovky. Ani jedna sice nenašla využití, nicméně v mezičase mezi prvním a druhým vyloučením Hübla skóroval po nahrávce zpoza branky Pavel Kousal, který pálil nad lapačku Godly.

Hosté ale postupem času vyrovnali obraz hry a vzápětí srovnali a dokonce i otočili také skóre. Nejdřív našel Hanzl před brankou Richarda Jarůška a bývalá opora Bolky se prosadila svým typickým důrazem. Necelé dvě minuty po něm střílel od modré Jícha, Filip Helt dráhu puku šikovnou tečí změnil a hosté už vedli.

Verva byla blízko i třetího zásahu, když domácí propadli ve středním pásmu a na Růžičku se hnal další bývalý hráč Bruslařského klubu Žejdl, jeho zakončení ale domácí brankář vytáhl vyrážečkou.

Třetí gól tak hosté dali až na začátku prostřední části. Do mezikruží si sjel Richard Jarůšek, svižným manévrem se vyhnul Klikorkovi a zblízka pověsil puk nad rameno Růžičky. Vousatý dravec byl na dosah hattricku, když se dostal do úniku a po faulu Klikorky si vykoledoval trestné střílení, s ním ale neuspěl.

Boleslav po čtyřiceti minutách prohrávala 1:3 a mohlo být hůř, ránu obránce Zemana od modré čáry ale zastavila branková konstrukce. Krátce nato na druhé straně pálil Ševc a odražený puk doklepl do sítě Brandon Alderson. Rázem to bylo jen o gól.

Vyrovnání viselo ve vzduchu šest a půl minuty před koncem, kdy se puk po dorážce Ciencialy zastavil někde pod Godlovou výstrojí. Sudí se poradili s videem, nakonec ale rozpažili.

Bruslaři v poslední třetině byli lepším týmem, ale v závěru už se za vyrovnávací trefou hnali marně. Ani při hře bez gólmana v poslední minutě nedokázali dotlačit puk za brankáře Litvínova. Chemici si tak z Boleslavi odvezou tři body.

Boleslav brala z posledních dvou zápasů pouhý jeden bod. Šanci na návrat na vítěznou vlnu bude mít hned v úterý, kdy hraje na ledě Hradce Králové.

Vladimír Országh, trenér Litvínova: „Jsme rádi za tři důležité body od těžkého soupeře. Začátek jsme měli zlý, když jsme prvních deset minut vůbec nebruslili. Podržel nás brankář a odehráli jsme dobrá oslabení. Po deseti minutách jsme se zvedli, začali jsme jezdit a vypracovali jsme si náskok. Ten jsme mohli ještě navýšit, ale zároveň byli domácí pořád nebezpeční. Nakonec to bylo těsné, ale jsme rádi za tři body. Dneska to vyšlo, potřebovali jsme zastavit sérii proher.“



Radim Rulík, trenér Mladé Boleslavi: „Myslím, že jsme podali špatný výkon. Nějaké kritérium snesla až třetí třetina, ale to jsme už prohrávali od dvě branky a Litvínov se pak už soustředil víc na defenzivu. My jsme neměli ten drajv a pohyb. Nebyli jsme s naší hrou spokojeni, byla hrozně složitá až profesorská. Taková by neměla šanci proti žádnému týmu v extralize, ať už je na jakémkoliv místě tabulky. Litvínov si dneska za dobrý důraz a pohyb výhru zasloužil.“

BK Mladá Boleslav – HC VERVA Litvínov 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. P. Kousal (Flynn), 48. Alderson (Ševc, Bičevskis) – 10. Jarůšek (M. Hanzl, P. Zdráhal), 12. Helt (Jícha, Cibulskis), 25. Jarůšek (M. Hanzl, Balinskis). Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Hynek, Votrubec. Vyloučení: 0:5. Využití: 0:0. Bez diváků.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Hrbas, Ševc, Moravec, Pláněk, Klikorka, Šidlík – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil, Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, Alderson – Kotala.

HC VERVA Litvínov: Godla – Ščotka, Irving, Cibulskis, Balinskis, Štich, Demel, D. Zeman – Jarůšek, M. Hanzl, P. Zdráhal – F. Lukeš, V. Hübl, Pospíšil – Látal, Žejdl, Petružálek – Zygmunt, Jícha, Helt.