Kutnohorští hokejisté v posledním zápase šokovali. Poslední tým získal dva body nad prvním celkem tabulky. A na to budou chtít sršni navázat, čeká je další hodně důležitý souboj. Na svém ledě budou hostit mužstvo Vlašimi. To má šestnáct bodů, tedy o šest více než Hora. Vlašim je na šestém místě. Nedělní střetnutí začne na kutnohorském zimním stadionu ve 14.30 hodin. Pokud chce Kutná Hora myslet na to, aby opustila poslední flek, musí bezpodmínečně bodovat.

Čáslav, která usiluje o čtvrtou příčku zaručující boje v play off, je momentálně čtvrtá a má osmnáct bodů. Její protivník je se šestatřiceti body lídrem soutěže. Ale i rezerva kolínských kozlů je porazitelná. Utkání se hraje rovněž v neděli a na čáslavském ledě bude mít úvodní buly v 17 hodin.