Bylo to naprosto odlišné utkání než to, které hokejová dvacítka na úvod mistrovství světa vyhrála 5:4 nad Slovenskem. Svěřenci trenéra Radima Rulíka měli proti Finsku raketový vstup do utkání a po první třetině vedli 2:0. Poté ale Finové otočili průběh zápasu třemi brankami, kapitán Myšák ale vyrovnal a poslal utkání do prodloužení.