Finálové hokejové zápasy promítnou na čáslavském náměstí

Čáslav /FOTOGALERIE/ - Mistrovství světa donutí sledovat klání hokejistů i fanoušky, kteří jindy sportovní utkání neprožívají. A po tom, co se po čtyřech letech čeští hokejisté probojovali do semifinále, je nadšení ze zápasů ještě větší. Pro ty, co nemohou být přímo na stadionu, budou na mnoha místech v republice připravené velkoplošné projekce. A pozadu není ani Čáslav.

Autor: Redakce