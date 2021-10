Vlašim – Kutná Hora 0:2

První třetina gól nenabídla. A vůbec celý zápas se nesl ve znamení neproměněných příležitostí. O malinko lépe na tom byli se zakončením hosté. Ti dali v prostřední části jednu branku, kdyř se trefil Jiráň, a pak těsné vedení hájili až do samotného konce. Pár vteřin před sirénou pojistil vítězství Jelínek.

„Sehráli jsme dobré utkání. Soupeř nastřílel minulý týden osm gólů Žabonosům, takže jsme čekali těžký zápas. Poslední dva zápasy jsme se hodně zlepšili a už se na to dalo koukat,“ pochvaloval si trenér Kutné Hory Stanislav Bednář. „Drželi jsme až do konce těsné vedení, takže to pro nás bylo hodně těžké. Potřebovali jsme to dotáhnout a povedlo se,“ lebedil si kouč vítězného celku.

Gólman David Jelínek udržel čisté konto a velkou měrou tak přispěl k výhře. „Je to naše velká opora,“ chválil brankáře Bednář. „Za pět let nevychytal snad ani jednou nulu, teď se mu to konečně povedlo. Pomohl tím týmu a mužstvo zase pomáhalo jemu. Všichni pracovali dobře, zápas byl hodně tvrdý a důrazný,“ dodal kouč Bednář.

Branky: 29. Jiráň (Kadlec), 60. Jelínek (Beran). Třetiny: 0:0, 0:1, 0:1.