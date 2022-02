Utkání musí hodit za hlavu a musí koukat směrem dopředu. Mají na čem stavět. Hokejisté Čáslavi, jejich góly vsítilo „trio B“ - Borovanský, Bílek a Blažek - vstoupili do zápasu parádně a brzy vedli. Necelou minutu před sirénou Benešov srovnal, ale ještě v první třetině si vzali hosté vedení zpět. A to v prostřední periodě ještě navýšili. Jenže zase inkasovali na konci třetiny. A to samé se jim stalo v závěru utkání. Zápas došel do prodloužení a v něm rozhodl benešovský Polesný.

Branky a nahrávky: 20. Zderadička (Sládek, Kižlin), 40. Netolický (Sládek, Kižlin), 57. Kořánek (Kaňka), 63. Polesný (Kočí) – 2. Borovanský (Ježek, Blažek), 20. Bílek (Navrátil), 28. Blažek (Ježek, Borovanský). Třetiny: 1:2, 1:1, 1:0, - 1:0.

HC Čáslav: Č. Novák (M. Svoboda) — L. Svoboda, P. Grauer, F. Bílek, O. Šlejtr, L. Janata — L. Rytnauer, M. Pipek, P. Blažek, O. Krpata, L. Muras, M. Borovanský, M. Ježek, J. Vlach, F. Navrátil, J. Sladký, D. Barbora.