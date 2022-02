Kutnohorští hokejisté vyhráli první utkání na svém ledě, následně dokázali vyhrát také u soupeře. První gól dali sršni po osmi minutách hry, kdy se trefil Tvrdík. Když pak hostující Švejda a Jelínek přidali ve druhé části během čtyř minut další dva zásahy, nebylo o vítězi pochyb. Hosté dovedli utkání v poklidu do konce, v závěrečné třetině přidali Švejda a Kadlec ještě dva góly. Navíc gólman Jelínek za svá záda nepustil ani jedinou střelu.

„Soupeř byl slabý. My jsme také nehráli moc dobře, takže to byl spíše boj,“ řekl po zápase trenér kutnohorského týmu Stanislav Bednář. „My jsme byli přece jen o něco hokejovější a měli jsme to jednoduché. Nezačali jsme ale dobře, nebruslili jsme, ale pak jsme se vzpamatovali. Soupeř se snažil, ale to bylo tak všechno. Navíc v Hořovicích je hrozné prostředí, ani puk pořádně nejezdí po ledě, zhodnotil utkání Bednář.

To nejdůležitější se však povedlo. Kutná Hora se zachránila. „Udělali jsme to, co jsme měli udělat. Nakonec jsme se zachránili. Do sezony jsme šli bez přípravy, kluci měli minimum tréninků a na zápasy jsme se scházeli horko těžko. Jen v pár případech jsme byli kompletní. Bude potřeba sehnat aspoň čtyři zkušené hráče, aby pomohli mladým klukům, aby ukázali, jak má hokej vypadat,“ dodal kouč sršňů.

Branky a nahrávky: 8. Tvrdík (Beran), 35. Švejda (Jelínek, Kadlec), 39. Jelínek, 53. Švejda (Beran), 58. Kadlec (Jiráň, Chmelař). Třetiny: 0:1, 0:2, 0:2.