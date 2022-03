Hodně slaďoučký dezert na závěr. Do Kolína přijede Jágr se svým Kladnem

Mistrovská sezona pro kolínské hokejisty sice skončila, ale ne tak úplně. Kozlové si dají ještě dezert na závěr povedené sezony, kdy se v Chance lize zachránili. O čem se ve městě potichu šeptalo, to se stalo skutečností. Do Kolína přijede legendární Jaromír Jágr se svým Kladnem. A to stojí za to vidět na vlastní oči.

Jaromír Jágr | Foto: Deník/Roman Dušek

Kolínský hokejový klub si připravil opravdu parádní tečku za sezonou. Dohodl se s kladenským extraligovým týmem na dvou přátelských zápasech. Pokud fanoušci už uklidili šály a dresy do skříní, klidně si je zase mohou připravit. Kladenští Rytíři zavítají na kolínský zimní stadion ve čtvrtek 24. března. Utkání začne v 18 hodin. ,,Do Kolína by měl přijet kompletní tým včetně legendárního Jardy Jágra,“ stojí na oficiálních webových stránkách kolínských kozlů. Kolínští fanoušci by se tak přece jen mohli dočkat legendy na kolínském ledě. Kanonýr Deníku Jan Jícha: Góly chci dávat pořád. Ještě víc mě baví vyhrávat Jaromír Jágr hrál v Kolíně už loni v lednu v chanceligovém mistráku, jenže to se kvůli covidovým restrikcím hrálo bez diváků. Otevřeny budou všechny tři pokladny, vstupenky ale bude možné kupovat i dopředu online, což vedení kolínského klubu doporučuje. Prodej klub spustí ve čtvrtek 17. března. Po dohodě odehrají oba týmy ještě odvetu, a to o týden později na Kladně, tedy ve čtvrtek 31. března od 17 hodin.