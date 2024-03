Mistry krajské ligy středních Čech pro aktuální sezonu jsou hokejisté Rakovníka! Ti zvládli rozhodující pátý finálový zápas na ledě Čáslavi a přestože prohrávali, došli si pro vítězství 2:1 po prodloužení. Obě branky Rakovnických vstřelil útočník Vojtěch Kovářík.

Rakovničtí hokejisté spolu s fanoušky slaví vítězství v krajské lize. | Video: Filip Ardon

Rozhodující finálový zápas odstartoval na zaplněném čáslavském zimním stadionu státní hymnou. S úvodním buly už se ale o atmosféru staraly oba početné fanouškovské tábory. Domácí příznivci se snažili dohnat Čáslav za třetím vítězstvím v sérii, ale rovněž z Rakovníka přijela na druhou stranu kraje početná skupina fanoušků.

V úvodních minutách mohli být spokojenější právě fanoušci z Rakovníka. Hosté byli zpočátku nebezpečnější, jenže Ságner ve dvou velkých možnostech neuspěl. Domácí neproměnili individuální akci Krpaty, dokázali si ale pomoci přesilovou hrou. Při vyloučení Hegenbarta to na sebe vzal Jaromír Florian a od modré prostřelil všechno včetně brankáře Strejce.

Čáslav mohla posléze odskočit do dvougólového trháku, hostující gólman se ovšem vyznamenal proti Zelenému v přečíslení.

Podívejte se na první gól Čáslavi v zápase

Zdroj: Filip Ardon

Druhá část odstartovala rakovnickým tlakem, který se domácí kouč Pavel Rohlík pokusil rozbít oddechovým časem. I krátce po něm však mohli hosté vyrovnat. Havlůj výborně zachytil Kůrkovu rozehrávku, ale Kovářík vypálil jen doprostřed brankáře Zelenky.

Přesto se rakovnický útočník s číslem 15 na zádech stal hlavním hrdinou utkání. Ve třetí části byl dobře postavený před brankovištěm a pohotově doklepl odraženou ránu od modré do odkryté klece.

Hosté byli i dál nebezpečnější, jejich tlak ale narušily dva zbytečné útočné fauly, které daly velkou možnost domácím. Ti ale nabídnutou příležitost nevyužili a i proto zápas dospěl do prodloužení.

Podívejte se na rozhodující gól zápasu

Zdroj: Filip Ardon

Z něj ale stihlo uběhnout jen 35 sekund. Kos totiž dobře zachytil puk, vystartoval vpřed a křížem nahrál přesně na hokejku rozjetému Kováříkovi, který se podruhé v utkání nemýlil a odšpuntoval rakovnickou radost.

„Gólman soupeře byl super, ale nestačil na všechno. Myslím, že jsme si vítězství zasloužili. V průběhu zápasů jsme měli víc ze hry i víc šancí. Rozhodla neskutečná vůle a fyzický fond. I kolektiv,“ hodnotil bezprostředně po utkání rakovnický trenér Petr Tatíček.

„Během sezony jsme hráli krásný hokej, jeden z nejlepších, takže myslím, že si to zasloužíme. Hráli jsme útočný hokej,“ ohlédl se i za celou sezonou.

Páté finálové utkání středočeské krajské ligy mezi Čáslaví a Rakovníkem.Zdroj: Petr Hubáček

Zatímco na jedné straně vládla obrovská radost, na druhé převažovalo v prvních momentech zklamání. „Přistoupili jsme k tomu velice zodpovědně, věděli jsme, že je to páté utkání. Byli jsme soustředění do obrany, dali jsme první gól v přesilovce a všechno fungovalo. Soupeř vyrovnal asi zaslouženě, v určitých pasážích byl lepší, a proto jsem si bral i timeout. Pak jsme ale dostali v prodloužení gól,“ mrzelo domácího kouče Pavla Rohlíka.

„S trenérem Tatíčkem, se kterým se znám dvacet let, jsme se shodli, že to byla velice férová série. Byla vyrovnaná, hrál se krásný hokej a diváci byli spokojení. Jsme zklamaní, že jsme prohráli, ale už s odstupem 20 minut po zápase musím říct, že to byl velice kvalitní soupeř. Vzdorovali jsme mu, báli jsme se, že dostaneme větší rychtu. Udělali jsme maximum, ale měli jsme hodně zraněných. V daném rozpoložení jsme spokojení, že jsme se dostali do finále, byli jsme rovnocenným soupeřem a dotáhli jsme to až do prodloužení pátého zápasu,“ dodal smířlivě.

Páté finálové utkání středočeské krajské ligy mezi Čáslaví a Rakovníkem.Zdroj: Petr Hubáček

Po bojovné sérii už se tedy nabízí jen otázka, zda Rakovník půjde bojovat o postup do druhé ligy, protože tato možnost mu jako vítězi soutěže náleží. „Určitě ne. Chtěli jsme vyhrát krajskou ligu. Vždycky, když se to povede, tak je to vrchol. Ta euforie, to je to, proč se hokej dělá,“ vysvětlil ještě na střídačce Tatíček, trenér mistra středních Čech.