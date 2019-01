Kutná Hora - V sobotu podvečer bylo na zimním stadionu v Kutné Hoře živo. Kutnohorský B-tým hostil v 10. kole krajské soutěže mužů Hořovice. Vedení 2:0 po 23 vteřinách nakonec domácí dotáhli do vítězství 8:5.

Kutná Hora B – Hořovice 8:5

Divák, který nestihl úvodních třiadvacet vteřin, přišel o dva góly. Na konci první desetiminutovky už vedli sršni B 4:0. Hořovičtí však vzápětí snížili přesnou ranou Ševčíka. Do utkání vrátila hosty branka ze 13. minuty, kdy Patrik Panér snížil z dorážky na rozdíl dvou branek. Třetinu uzavřel domácí Krištof, který trefil pátý gól v oslabení.

Druhá třetina pokračovala ve stejném střeleckém tempu. Ve 22. minutě mířil přesně Ševčík. Rozdíl tří branek vrátil Stadionu Martin Březina, jenž se trefil opět v oslabení - 6:3. 34. minuta patřila opět hostům: z rychlého brejku skóroval Lukáš Vinkl, jenže Kutnohorští nenechali nic náhodě a sedmou branku vstřelil vzápětí Meloun - 7:4.

V posledním dějství diváci viděli už jen po jedné brance.

„Krajská soutěž mužů se v tomto provedení moc hodnotit nedá. V zápase jsme rychle vedli a po první třetině nebylo co řešit, protože soupeř nastoupil bez rozcvičky. My na stará kolena hrajeme dobře, akorát máme smůlu v koncovce. Také jesm rád, že jsem mohl do sestavy zakomponovat jednu pětku juniorů,“ řekl kutnohorský trenér Petr Růžička.

Branky a nahrávky: 1. Andrle, 1. Březina (Čejka), 8. Hoyer (Andrle), 9. M. Charvát (Březina), 14. L. Krištof (Volný), 31. Březina (Čejka, Meloun), 38. Meloun (Čejka), 55. M. Charvát (Andrle) – 9. Ševčík, 13. Panér (Havlíček), 22. Ševčík (Florián), 34. Vinkl (Krejzlak), 43. Soukup. Vyloučení: 5:7, navíc Šlejhar 10 OT (H). Využití: 1:0. Oslabení: 2:0. Diváci: 30. Třetiny: 5:2, 2:2, 1:1.

Stadion Kutná Hora B: Karger – V. Muras, Vaněk, Meloun, Čejka, Vašíček, Pálek, Míšek – L. Krištof, Volný, Andrle – Březina, Jelínek, M. Charvát – Skalník, Hoyer, J. Charvát.

Michal Pavlík