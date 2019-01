Kutná Hora - V 16. kole krajské soutěže mužů přivítalo béčko kutnohorských hokejistů třetí celek tabulky - Tatran Sedlčany. Dlouho rozhodnuté utkání korigovali v posledních vteřinách domácí dvěma brankami.

Kutná Hora B – Sedlčany 2:5

Skóre utkání otevřel v 5. minutě ve vlastním oslabení Petr Havel, který využil parádního „námazu“ Čejky. Domácí to zkoušeli všemožně na sedlčanského brankáře Hlaváčka, ale ten odolával. Ani do druhé části hry nevstoupili sršni šťastně. Tentokrát v početní převaze dorazil puk pod víko Kargerovy brány Martin Náprstek. Domácí byli zmražení a jen díky dalším výborným zákrokům Kargera udrželi do konce třetiny dvougólové manko.

Pokud Stadion B pomýšlel ve třetí třetině na obrat, tak jim plány dokonale po čtyřiatřiceti vteřinách zhatil pohotovou střelou z otočky David Šalda - 0:3. Věci se pak zase začaly dít až od 57. minuty: nejprve Lukáš Flieber využil dobré přihrávky a prostřelil kutnohorského gólmana, za dalších 36 vteřin už to bylo po skrumáži 0:5. Trefil se opět Lukáš Flieber.

Domácí však v poslední minutě nasadili k mohutnému finiši. V čase 59:42 si najel na přihrávku Lukáše Krištofa obránce Jan Vaněk a prolomil svou střeleckou smůlu. To však nebylo vše. Za osm vteřin nabil Michal Paroubek Lukáši Krištofovi a ten snížil na konečných 2:5.

„Po posvícení bývá sračka. Bohužel jsme nedali branku, i když to bylo vyrovnané utkání. Hodně mě mrzí, že první branka padla po velké chybě. Sedlčany jsou nahoře, daří se jim a navíc tam měly kluky ze zrušeného příbramského béčka. Nezvládli jsme dva vstupy do třetin a bylo hotovo. Měli jsme i kluky z juniorky a myslím, že se neztratili v této soutěži. Určitě to zatím není na druhou ligu, ale mohou se vyhrát do příštích sezon,“ hodnotil mač kutnohorský kouč Petr Růžička.

Branky a nahrávky: 60. Vaněk (L. Krištof), 60. L. Krištof (M. Paroubek) - 5. Havel (Vančura), 22. Náprstek (Sýkora), 41. Šalda, 57. Flieber (Mrkvička), 57. Flieber (Mrkvička). Třetiny: 0:1, 0:1, 2:3. Vyloučení: 7:5, navíc Mrkvička (S) 10 min. Využití: 0:1. Oslabení: 0:1. Diváci: 50.

Kutná Hora: Karger - T. Paroubek, Vaněk, Čejka, Pálek, Jursík, Meloun - M. Paroubek, Chvalovský, L. Krištof - Březina, Charvát, Jelínek - Kaiser (31. Kubát), Siváček, Skalník.

Sedlčany: Hlaváček - Pešek, B. Bílik, E. Bílik, Šalda, Sýkora, Náprstek, Šimurda, Petrek, Mrkvica, Tylich, Beneš, Vančura, Havel, Wachsmann, Pudil, Flieber, Dvořák. Trenér Pavel Tylich.

MICHAL PAVLÍK