Čáslav – Králův Dvůr 1:4

Zápas rozhodla první třetina, ve které padlo všech pět gólů. V dalších dvou periodách se už diváci gólu nedočkali. Hosté začali pěkně zhurta a už v první minutě vedli. A za další minutu to bylo o dvě branky. Domácí se hledali a soupeř přidal třetí branku. Pak se ke slovu dostala také Čáslav, ale gól Krpaty byl jediný. Hosté ještě v první části přidali čtvrtý gól.

„Měli jsme velice špatný nástup do zápasu. Už po patnácti vteřinách jsme dostali první branku. Bylo to po naší hloupé chybě. Brzy jsme inkasovali i druhý gól a to určilo ráz celému utkání. My jsme odehráli katastrofálně celou první třetinu,“ zlobil se čáslavský trenér Ladislav Rytnauer. „V dalším průběhu jsme nějaké šance měli, ale hosté si to pohlídali. Soupeř byl hratelný, ale nám toho moc nevycházelo,“ přidal kouč poražených.

Branky a nahrávky: 9. Krpata (Tomek, Pipek) - 1. Veselý (Brém), 2. Březina (Petrus, Žáček), 5. Tuček (Slabý, Brém), 16. Žáček (Petrus, Mahel). Třetiny: 1:4, 0:0, 0:0.