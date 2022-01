Ten už situaci vnímá jako velký problém. „Nákaza kosí všechny možné týmy ve všech možných sportech. Je otázka, jak to bude dál. Bylo by fajn, aby se to dohrálo, do konce základní části chybí měsíc,“ uvědomuje si Rytnauer.

Jeho tým má odložený už druhý zápas, stále neodehrál duel se Žabonosy, které jsou momentálně také mimo hru.

Čáslav se po špatném začátku zvedla a usiluje o první čtyřku tabulky skupiny Východ. „Byla by to škoda, kdyby se nedohrálo. My jsme se zvedli, dostali jsme se do toho. Začalo se nám dařit, tak bychom chtěli soutěž dokončit,“ přeje si čáslavský kormidelník.