„První třetina byla naprosto vyrovnaná, skončila nerozhodně 1:1. Ve druhé třetině se hra přelila na naši stranu, vedli jsme 4:1, padalo nám to tam. V poslední třetině jsme ale dostali dvě branky. Druhá třetina se nám povedla výborně, branky bychom inkasovat neměli, ale stává se to. Jsem rád, že jsme to ukončili ve druhé třetině,“ zhodnotil utkání čáslavský trenér Tomáš Topol.