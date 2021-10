Mělník – Čáslav 6:1

O osudu utkání rozhodla první třetina. Domácí byli produktivní a vstřelili tři branky. V polovině zápasu dal branku čáslavský Pipek, to bylo ale ze strany hostí vše. Domácí přidali další tři zásahy a v pohodě si došli pro tři body.

„Měli jsme špatný úvod zápasu. Mělník na nás dobře nastoupil, velice dobře se pohyboval. My jsme jejich snahu nezachytili a dostali jsme tři branky. V prostřední části jsme se zvedli, snížili jsme, ale hned v dalším střídání jsme inkasovali počtvrté a tím se utkání zlomilo. Ve třetí třetině si to domácí pohlídali a my můžeme děkovat ještě brankáři Svobodovi, kolik toho pochytal, naše porážka mohla být vyšší. Pak už jsme na soupeře neměli,“ přiznal trenér čáslavských hokejistů Ladislav Rytnauer.

Jeho tým hraje dnes (neděle 3. 10.) od půl šesté derby na ledě Kutné Hory.

Branky a nahrávky: 5. Šípek (Stinka), 13. Havel (Vernek), 18. Šubrt (Krejsa), 31. Šípek (Novotný), 50. Litera (Šnajdr, Prejza), 55. Stinka (Novotný) - 31. T. Pipek (Janata). Třetiny: 3:0, 1:1, 2:0.

Čáslav: M. Svoboda – Bílek, Janata, P. Grauer, Šlejtr, Kulhánek, L. Svoboda, Tomek, L. Muras, Jiří Vlach, Sladký, Krpata, M. Pipek, Ježek, T. Pipek, Navrátil, Křišťan, Barbora.