Čáslav – Vlašim 5:4

Čáslav byla na začátku jako opařená. Po pár vteřinách inkasovala první branku. Když pak vedli hosté v polovině utkání o tři branky, vypadalo to s čáslavskými borci bledě. Jenže ti se nevzdali a začali střílet branky. Především díky hattricku Bílka se jim povedlo skóre otočit na svoji stranu. Pak vyrovnali hosté, ale poslední slovo měl domácí Navrátil, který pět minut před závěrečnou sirénou rozhodl o výhře.

„Zase jsme dostali první branku asi po dvaceti vteřinách. Pak další dvě a prohrávali jsme tři nula. Špatná byla z naší strany i předvedená hra,“ přiznal hrající trenér čáslavského týmu Ladislav Rytnauer. „Z přesilovky jsme vstřelili první gól a začali jsme si věřit. Něco nám tam spadlo a najednou jsme skóre otočili. Pak jsme měli přesilovku pět na tři, ve které jsme mohli rozhodnout, ale nepovedlo se. Nakonec jsme ale vítězství urvali,“ radoval se Rytnauer.

Pro jeho tým je to teprve druhé vítězství v letošní sezoně a první na domácím ledě. „Čuchli jsme si konečně k vítězství a konečně jsme vyhráli doma. To by mohla být vzpruha do dalších zápasů. Zvedli jsme se po třech gólech soupeře a zjistili jsme, že to jde. Snad nám to pomůže i v dalším zápase,“ přeje si kouč Čáslavi.

Branky a nahrávky: 33. Křišťan (Tomek, Grauer), 36. Bílek (T. Pipek), 39. Bílek (Janata), 45. Bílek (Ježek), 55. Navrátil (Krpata, T. Pipek) - 1. Kucharčík (Kratochvíl, Florián), 23. Košťálek (Fiala), 29. Kratochvíl (Kucharčík, Florián), 53. Kratochvíl (Kucharčík, Florián). Třetiny: 0:1, 3:2, 2:1.