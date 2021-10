Králův Dvůr – Kutná Hora 5:2

V úvodní třetině padla jediná branka, kterou vsítil domácí Žáček. Kutnohorští dokázali zásluhou Dytrycha vyrovnat, jenže Králův Dvůr si vzal brzy vedení zpět a to ještě navyšoval. Poslední slovu měl sice hostující Pipek, ale to už nic nemohlo změnit na vítězství domácího celku.

„Jeli jsme na zápas ve třinácti lidech, chyběli nám důležití hráči. V první třetině na nás domácí vlétli, byli agresivní, důrazní. Byli jsme pod tlakem. Pak jsme se trochu srovnali a na začátku druhé části jsme vyrovnali. Měli jsme i další šance, ale nedali jsme. V poslední třetině to už bylo na náš tým hodně, obránci sotva pletli nohama a bylo to pro nás náročné. Byl to takový silový hokej a my jsme nakonec prohráli,“ uvedl k utkání trenér Kutné Hory Stanislav Bednář.

Kutnohorští hokejisté hostí dnes (neděle 3. 10.) v okresní derby na své ledě mužstvo Čáslavi. Utkání začne v 17.30 hodin. Oba týmy jsou bez bodu, je tedy jasné, že půjde o to, komu zůstane černý Petr.

Branky a nahrávky: 11. Žáček (Tuček, Hamada), 32. Mahel (Slabý, Voháňka), 43. Petrus (Březina), 49. Tuček (Šnaidauf, Slabý), 54. Piovarči – 24. Dytrych (Beran), 56. Tvrdík. Třetiny: 1:0, 1:1, 3:1.