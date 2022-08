A jak se to vlastně všechno seběhlo. „Vždy jsme si dělali legraci, že až pověsí ´brusle na hřebík´, přijde k nám i hrát. Po skončení minulé sezony naznačoval, že již nehodlá pokračovat v profesionální kariéře. V rámci letní přípravy sedmé třídy se zmínil, že by si rád v Poděbradech zatrénoval a pokud budeme mít zájem, že by i hrál. Tuto nabídku jsme samozřejmě přivítali a vše definitivně domluvili,“ rozplýval se šéf poděbradského klubu Petr Fiala.

Martin Ševc ale nebude v poděbradském klubu žádným nováčkem. „Již několik let nám pomáhá s trénováním mládeže. Společně s hlavním trenérem mládeže, Davidem Kubátem, vedou ročník 2010. Již před třemi lety jsme ho kooptovali i do Výkonného výboru HC Poděbrady,“ prozradil Fiala.

Jeho přínos pro tým bude velký. Do obrany přinese ohromnou kvalitu a zkušenost. „Věříme, že společně s dalšími staršími zkušenými hráči utvoří pevné jádro týmu, ke kterému se přidají i mladší hráči. Z jeho zkušeností bude těžit celé mužstvo. A věřím, že ne jen z výkonů na ledě, ale i svým vlivem v kabině. Martin má za sebou skvělou kariéru a je pro náš klub výborná zpráva, že takový hráč bude za náš A tým hrát a předávat zkušenosti mladším spoluhráčům,“ věří poděbradský předseda.

Poděbrady budou mít v týmu už trojici bývalých extraligových hokejistů. K Rindošovi a Pojkarovi přibyl Ševc. A to je pro trenéra určitě velká výhoda. „Pokud s nimi trenér nalezne společnou řeč, tak určitě je. Věříme, že tomu tak u nás bude, protože jsme se pro letošní rok rozhodli, že zkusíme variantu s hrajícím trenérem, což bude David Pojkar,“ vypustil do světa novicku Fiala. „Ten již v našem týmu odehrál několik sezon. Víme, co od něho můžeme čekat a má u mužstva přirozenou autoritu. A má samozřejmě také velké hráčské i trenérské zkušenosti,“ přidává na adresu nového kouče.

V kádru poděbradského mužstva došlo i k dalším změnám. Přišel z Kolína obránce Sladký, který v klubu dělá také kondičního trenéra a trénuje nejmladší kategorie. Do Kobry naopak odešel střelec Martínek, který se chce poprat o nominaci na Univerziádu v Lake Placid a cítí, že ze druhé ligy má větší šanci. „Přejeme mu, aby uspěl, protože věříme, že se do Poděbrad výhledově zase vrátí,“ uvedl šéf klubu.

V minulosti dostávali v lázeňském městě šanci také junioři. Jak tomu bude v nadcházející sezoně? „Z juniorů se natrvalo do A týmu přesunul pouze Adam Bartoň, který ale již patřil ke stabilním hráčům obrany v minulých sezonách. Ostatní junioři mají dveře otevřené a záleží na nich, jestli si zaslouží šanci výkony v juniorské soutěži a potom mezi muži,“ podotkl Fiala.

Tým už začal s přípravou na ledě. „Na ledě se sešel vlastně kompletní tým včetně Martina Ševce a Davida Pojkara. Chyběl pouze Lukáš Rindoš, který se jako tradičně připojí k týmu později. Nálada byla dobrá, ze všech hráčů byla po letní pauze cítit velká chuť do hokeje. Věřím, že jim to vydrží celou sezonu,“ přeje si šéf.

Poděbrady patřily v posledních sezonách mezi nejlepší celky Krajské ligy. A v tom nehodlají polevit. „Ambice máme jako každou sezonu jen ty nejvyšší – to je finále a výhra Krajské ligy mužů. Pevně věříme, že letos se nám je podaří naplnit. Mužstvo budujeme několik let a je v něm dobrý mix mladších a starších hráčů, kdy ti mladší již zestárli a ti starší zase ne o tolik (smích). Navíc máme kvalitní dvojici gólmanů, takže jsou všechny předpoklady, aby to konečně vyšlo. Ale pravda se ukáže vždy až na ledě,“ dodal Petr Fiala.