Hokejová Sparta má nového generálního partnera. S Fortunou se spojí na šest let

V uplynulé sezoně to nevyšlo a hokejisté Sparty skončili v extralize těsně pod vrcholem. Do nového ročníku ale půjdou opět s nejvyššími ambicemi. Dosáhnout na vytyčený cíl se jim pokusí pomoci i nový generální partner klubu, kterým se stala sázková kancelář Fortuna. Ta uzavřela s pražským klubem spolupráci na dlouhých šest let.

Dominik Simon v novém domácím dresu pražské Sparty. | Foto: HC Sparta Praha