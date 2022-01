„Není žádným tajemstvím, že společnost Marimex spolupracuje se společností Mountfield, která má spolu s městem podíl na chodu A týmu. Společnost Marimex nás oslovila, dalo nám to smysl, tak jsme se pustili do spolupráce. Když to půjde dobře, tak by se mohlo povést tady vytvořit klub, který za sebou bude mít silné partnery a bude dlouhodobě působit v Chance lize,“ přeje si prezident klubu Luboš From.

Kolínský klub se spojil s českou firmou, která se zabývá prodejem bazénů, vířivek, trampolín, saun a dalšího zboží. „Již v minulosti jsme sponzorovali některé sportovní kluby a v posledních letech se znovu objevila myšlenka, že bychom se k podpoře sportu vrátili. Produkty, které prodáváme, jsou spojené se zábavou, pohybem a zdravím, propojení se sportem nám díky tomu dává smysl,“ vysvětluje za Marimex Markéta Šretrová.

Hlavním cílem Kolína do této sezony bylo od začátku udržení ve druhé nejvyšší soutěži, kam klub v roce 2020 postoupil. Nový partner by v tom mohl výrazně pomoci. S klubem se zatím dohodl na pět let, přičemž dohoda není vázána na účast v první lize. „Tenhle dotaz zazněl hned na prvním jednání. K mému příjemnému překvapení mi pan majitel Marek Kracík odpověděl, že když jdeme do spolupráce, tak bychom spolu měli být v dobrém i zlém. V případě, že by se to nepovedlo a neudrželi jsme se, což si nikdo nepřeje, tak bude spolupráce trvat dál,“ prozrazuje From.

Kolín, který úzce spolupracuje i s extraligovým Hradcem Králové, ale dělá pro udržení v Chance lize všechno. A zatím si vede velice dobře. Po 37 odehraných zápasech je v tabulce osmý, ve vyrovnané soutěži má ale na dohled i sestupové vody.

„Chance liga je pro nás nová po třiceti letech, takže si všechno sedá. Tým byl hodně obměněný. Celé se to asi projevilo v tom, že výsledkově se nedařilo tak, jak bychom si přáli. Teď se to trošku stabilizovalo, tým si sednul. Neříkám, že máme vyhráno, ale na výsledcích se to projevuje. V tule chvíli jsme spokojení, protože jsme v půlce tabulky,“ říká prezident klubu, který se netají tím, že pro Kolín je životně důležitá jak spolupráce s městem, tak právě hradeckým klubem. „Nebýt spolupráce s městem Kolín a Hradcem Králové, tak by tady Chance liga nebyla,“ uvádí narovinu.

K základním stavebním kamenům, které hokej v Kolíně podporují, teď přibyl další důležitý článek. „Marimex je první firma za třicet let, co v klubu působím, která projevila zájem o dlouhodobější spolupráci. To znamená, že to myslí vážně,“ těší Froma.

„Kolín se jevil jako vhodná volba pro spolupráci zejména proto, že se ke klubu váže dlouholetá hokejová tradice a na hokeji se podílí a budují ho lidé přímo z Kolína. Zároveň se nám líbí, že pomocnou ruku kolínskému hokeji podává i město. To se k hokeji obecně staví velmi pozitivně. Tento přístup a spojení jsou pro nás důvody, proč jsme se přidali i my,“ doplňuje Šretrová.

Společnost Marimex by kolínský klub měla podporovat nejen finančně, ale i další účastí na aktivitách klubu. Účastnit by se měla nejrůznějších akcí i vylepšování prostor klubu. „Věříme, že tato spolupráce pomůže podpořit sport, rozvoj hokejového klubu, zvýšit zájem mládeže o pohyb a zviditelníme tak i naši značku na tom správném místě,“ zakončuje Šretrová.