Střední Čechy – Hokejová Krajská soutěž odehrála sice teprve čtvrté kolo, ale už má jen jeden tým, který neokusil hořkost porážky. Tento primát patří Tatranu Sedlčany, který vyhrál i na ledě kladenské Hvězdy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Škvára

Skvěle si vede i nováček HC Junior Mělník, který v utkání o druhé místo rozstřílel dosud neporažené Zlonice a sám se usadil na jejich místo.



HC Jun. Mělník – HC Zlonice 9:3

Domácí se do soupeře pořádně zakousli a jasně celý zápas dávali najevo, že body musí zůstat v Mělníku. K cestě za body zavelel Pokorný, který dvěma střelami do 9. minuty zařídil vedení 2:0. Když do první přestávky přidal Mělník třetí gól a v prostředí části předvedl gólovou exhibici, bylo jasno.

Branky: Heran 3, Pokorný 2, Grosman, Stinka, Pekárek, Vernek – Lacina, Suchopárek, Peterka. Vyloučení: 13:10. Využití: 3:0. Třetiny: 3:0, 6:1, 0:2.



Hvězda Kl. – Tn. Sedlčany 1:6

Hosté svoji aktivitu vyjádřili v první třetině dvěma brankami, které přinesly do mužstva klid. Prostřední třetina byla ještě vyrovnaná, ovšem v poslední části už zase úřadovali hosté, kteří své vedení ještě více zvýraznili.

Branky: Havlůj – H. Tylich 2, Náprstek, Bílik, Pudil, Černý. Rozhodčí: Dundr – Šafařík, Řešátko. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:2. Třetiny: 0:2, 1:1, 0:3.



Kutná Hora B – Sp. Příbram 2:4

Hosté od počátku diktovali vysoké tempo a využili i dvě přesilovky. Domácí „Sršně“ povzbudil ve druhé třetině Vaněk a ve třetí třetině Macháček, ale bylo z toho jen snížení na 4:2, přestože měli i přesilovku 5 na 3.

Branky: Svoboda, Bejček, Pokorný, Vrba. Rozhodčí: P. Novák – Pohořelý, Skalická. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:2. Třetiny: 0:2, 1:2, 1:0.



HC Kladno 88 – Hořovice 4:5

Hosté začali skvěle, ve druhé třetině už vedli 4:0. Domácí přesto snížili na 4:3, ale Hořovice odpověděly pátou přesnou trefou. V závěru se Kladno pustilo do dvouminutové power play, ale výsledkem bylo jen snížení na 5:4. Hořovice si tak v Kladně mohly připsat své první vítězství.

Branky: Borkovec, Skála, Březina, Příhoda – Albert, Sabou, Juriš, Šťastný, Čaník. Rozhodčí: Hrčka – Řešátko, Baubner. Vyloučení: 9:10. Využití: 1:1. Třetiny: 0:2, 2:2, 2:1.



1. Sedlčany 4 3 1 0 0 21:11 11

2. Mělník 4 3 0 0 1 29:18 9

3. Zlonice 4 3 0 0 1 20:17 9

4. Kutná Hora B 4 2 0 0 2 18:17 6

5. Sp. Příbram 4 1 1 0 2 13:16 5

6. Hořovice 4 1 0 1 2 17:24 4

7. Hvězda Kladno 4 1 0 0 3 13:23 3

8. HC Kladno 88 4 0 0 1 3 20:25 1