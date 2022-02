Kutná Hora byla dozajista favoritem zápasu. V základní části nasbírala o dost více bodů než mužstvo Žebráku, navíc hrála úvodní mač barážové série na svém ledě. Že by si ale byli domácí hodně jistí v kramflecích, to se říci nedá. První třetina gól nenabídla a na hokejky sršňů se vkrádala nervozita. V prostřední části do toho domácí „kopli“ a výsledkem toho byly tři zásahy během pouhých dvou minut. Jenže jak rychle náskok nabrali, podobnou rychlostí o něj mohli i přijít. Ještě do druhé sirény dvakrát inkasovali, navíc v rozmezí necelých čtyř minut. A vysvobození? To přišlo až ke konci, když dali Kutnohorští dva góly v posledních čtyřech minutách.

„Z naší strany to nebylo dobré utkání. Některé předešlé zápasy jsme hráli dobře, teď tomu tak nebylo. Nebruslili jsme, nechali jsme hrát soupeře, hlavou jsme byli někde jinde. Takovéto zápasy nejde takto hrát,“ uvedl po zápase trenér Kutné Hory Stanislav Bednář. „Na druhou stranu nám nechyběla bojovnost a utkání jsme zvládli. To je to nejdůležitější. Měli jsme spoustu šancí, čtyřikrát nebo pětkrát jsme nedali do prázdné brány, neproměnili jsme ani penaltu,“ popisoval důležité momenty střetnutí kouč sršňů. „Na výkonu se podepsala i nervozita, také sehrála svoji roli. Hlavně jsme ale rádi, že jsme vyhráli,“ dodal Stanislav Bednář.

Druhý zápas se hraje v sobotu od 17 hodin na ledě Žebráku, který hraje své zápasy na zimním stadionu v Hořovicích.

Branky a nahrávky: 24. Švejda (Beran), 26. Havelka, 26. Socha (Klazar), 56. Jiráň (Švejda), 57. Tvrdík – 34. Bakule (Belda), 38. Belda (Štembera, Bakule). Třetiny: 0:0, 3:2, 2:0.

Sršni Kutná Hora: Sršni Kutná Hora: D. Jelínek (J. Kočí) — D. Zvěřina, P. Švejda, D. Bašus, D. Chmelař, M. Havelka, P. Švejda — Š. Havránek, L. Beran, V. Hobza, D. Jiráň, J. Tvrdík, R. Socha, V. Dytrych, A. Kadlec, A. Sádlo, T. Klazar, M. Jelínek.