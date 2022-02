Čáslavi vyšel začátek a konec první třetiny. Díky dvěma brankám v těchto úsecích hry vedla a tím dostala klid na svoje hokejky. Rozhodující úder přišel ve druhé třetině, kdy dali domácí během pouhých dvou minut tři branky a definitivně zlomili odpor protivníka. Třikrát se mezi střellce zapsal Barbora.

Byla to hra kočky s myší. „Asi ano. Ale při vší úctě k soupeři musíme takového soupeře bez větších problémů porazit. Dali jsme v první třetině dvě branky, přičemž ta první byla hodně rychlá. Na začátku druhé třetiny jsme přidali další góly, vedli jsme pět nula a to bylo důležité. Pak už to bylo v pořádku a utkání jsme měli plně pod kontrolou. Hlavně jsme se uklidnili. V takovém zápase a s takovým soupeřem je důležité dát rychle góly, aby pak soupeř zbytečně nekousal a nedovedl zápas třeba do remízy. Já jsem ale rád, že jsme to zvládli,“ těšilo trenéra Čáslavi Ladislava Rytnauera, který tentokrát do hry zasáhnout nemusel.

Chyběla snad jen „desítka“ na tabuli skóre. „Možná ano, diváci chtěli. A asi by to bylo hezké. Ale devátý gól jsme dali přihrávkou od gólmana a povedeném blafáku. Takže to bylo takové pěkné vyvrcholení,“ radoval se čáslavský kormidelník.

FOTO: Hora v přípravě tápe. Kouče Holíka zklamal především druhý poločas

Gripeni hráli doma naposledy před měsícem a půl. „Proto máme radost, že jsme potěšili naše příznivce,“ hlesl Rytnauer.

V následujícím týdnu by měla Čáslav sehrát dva duely soutěže. V pátek doma od 18 hodin s rezervou Kolína, v neděli pak na ledě Vlašimi. „Ale to budou úplně jiní soupeři. To už tak snadné nebude,“ dodal Ladislav Rytnauer.

Branky: 1. Sladký (L. Svoboda), 20. Navrátil (Sladký), 24. Blažek (Křišťan), 25. Barbora (Tomek), 26. Ježek (Křišťan), 44. Barbora (Tomek, Šlejtr), 49. Ježek (Blažek, Grauer), 58. Navrátil (Novák), 58. Barbora (Tomek, Hejný) - 40. Langer (Belda, Jícha), 60. Langer (Belda). Vyloučení: 5:3. Využití: 1:0. Třetiny: 2:0, 3:1, 4:1.