Hvězdný Šmicer team bavil diváky v Čáslavi při charitativním hokejovém mači

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Sto padesát tisíc korun. To je částka, kterou dostane rodina čáslavského rodáka a bývalého ligového fotbalisty Petra Jandy na léčbu jeho syna Jakoubka, který utrpěl těžký úraz. Výtěžek vzešel z charitativního hokejového klání mezi trenéry fotbalové Čáslavi a Šmicer teamu. Utkání skončilo výhrou 7:2 pro bývalé ligové fotbalisty a reprezentanty, to ale nebylo tak důležité. Především se myslelo na dobrou věc a to bylo to hlavní.

Z hokejového charitativního utkání Šmicer team - trenéři FK Čáslav (7:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský