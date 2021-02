Kolínský tým se potřeboval po dvou domácích nezdarech se severočeskými týmy rehabilitovat. Kadaň měla být ideálním protivníkem, na svém kontě měla o polovinu méně bodů než Kozlové. A start vyšel hostující družině skvěle. „To jsme hráli výborně. Do první branky domácích byl náš výkon parádní, plnili jsme to, co jsme si řekli. Věděli jsme, jak Kadaň hrála minule. Byli jsme na soupeře dobře připraveni a kluky to bavilo,“ všiml si trenér kolínského celku Petr Martínek.

Jenže pak jeho tým inkasoval poprvé a rázem zmizel z jejich hokejek klid. „Po první brance soupeře jsme znejistěli. A nebylo to dobré. Na začátku třetí třetiny to bylo rázem tři tři a utkání bylo znovu otevřené,“ uvedl kouč Kolína.

Jeho hráči ale ukázali vůli po vítězství. To také po dvou porážkách potřebovali jako sůl. Nakonec získali díky dvěma trefám v závěrečné třetině tři body do tabulky. „Vzchopili jsme se a zase jsme byli lepší. A také jsme zaslouženě vyhráli,“ radoval se kouč Martínek. „Jen mě mrzí, že jsme i nadále neudrželi trend ze začátku utkání,“ přidal trenér.

Nejdůležitější úkol sebrat tři body byl tedy splněn. I když to nebylo úplně jednoduché. „Moje hodnocení je tak celkem pozitivní. Máme tři body a jsme nadále ve hře o předkolo play off. Předvedli jsme výborných dvanáct minut, z ostatního herního času se musíme poučit. Neudrželi jsme nastolené tempo. Jinak jsem ale spokojený, chtěli jsme vyhrát a to se podařilo. To je nyní to nejdůležitější,“ měl radost z vítězství kolínský kormidelník.

Čtyři body v utkání zapsal útočník Václav Jankovský. Dvě branky dal sám, u dvou dalších měl asistenci. „Jeho body nám pomohly k výhře. Já ale raději hodnotím výkon celého mužstva a jeho herní projev. Je ale pravda, že Venca odehrál dobrý zápas,“ pochválil trenér svého forvarda.

První formace tak opět potvrdila, že je schopná rozhodovat zápasy. A tak to má být. „Branky kluci dávali, ale také měli ve hře hluché pasáže. S takovým soupeřem musí být první lajna vidět a musí rozhodovat,“ má jasno kolínský trenér.

Hodně náročný program z ledna a zkraje února teď trochu zvolní. Hokejisté mají desetidenní volno, Kozlové budou hrát až ve středu 17. února, kdy budou hostit pražskou Slavii. „Budeme se dál připravovat, abychom získali co nejvíce bodů. A pak uvidíme, na co to bude stačit. Musíme udělat maximum, abychom se dostali do play off, chceme se pokusit o nemožné,“ dodal Petr Martínek.

Strůjcem kolínského úspěchu v Kadani byl bezesporu Václav Jankovský. Jeho čtyři kanadské body za dva góly a dvě asistence byly hodně potřebné. Hlavně díky tomu Kozlové slavili vítězství. „Hlavně jsme potřebovali vyhrát. Bylo to nutné proto, abychom měli nadále šanci bojovat o play off. Moje body jsou ale prací celého týmu. Nejdůležitější jsou týmové body a my jsme získali všechny tři,“ řekl k zápasu a svým čtyřem bodům Václav Jankovský, který si více cení dvou branek než asistencí. „Já gólů moc nedávám. Takže si cením každé trefy, co dám. U nás střílí branky hlavně Šáfa (kapitán David Šafránek – pozn. red.), takže jsem rád, že jsem mu v tom pomohl a také jsem mu v tomto směru ulehčil. Nemusí dávat v každém zápase tři góly,“ culil se hráč s číslem 73 na dresu.

Po hodně nabitém programu teď přijde krátká přestávka. Desetidenní volno mezi mistrovskými zápasy hráče a funkcionáře určitě potěší. „Je to dobře, že je před námi přestávka, zápasy šly hrozně rychle za sebou. Určitě dobijeme baterky, potrénujeme, to bude potřeba, ale také bude jistě čas na nějaký odpočinek. Pauza je určitě příjemná,“ řekl asi za všechny hráče Jankovský.

Další zápasy SC Kolín

28. kolo – středa 17. února 18:00: Kolín – Slavia Praha

28. kolo – středa 17. února 18:00: Kolín – Slavia Praha

29. kolo – sobota 20. února 18:00: Sokolov – Kolín

30. kolo – středa 24. února 18:00: Kolín – Poruba

31. kolo – sobota 27. února 18:00: Šumperk – Kolín

32. kolo – středa 3. března 18:00: Kolín – Jihlava