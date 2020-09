„Mám problém už s tím se rozjet, a kdybych měl ještě hrát hokej, nešlo by to,“ smál se Jágr, ale pár koleček po kladenském stadionu si udělal. Stejně jako zpěvák Václav Noid Bárta, který parahokejistům složil hymnu. Jágr pak prohlásil, že po vyzkoušení nového sportu má k jeho aktérům mnohem větší respekt.

Obchodní řetězec Jágr pochválil, díky jeho podpoře prý může český hokej zase vozit medaile ze světových akcí tak, jak to bylo dříve. „A je dobře, že nepomáhají jen mládeži či profesionálům, ale i ženám nebo právě para hokejistům, díky tomu se tenhle sport stal populárním mezi lidmi. Navíc je spousta lidí, kteří by rádi sportovali a nemůžou. Díky Kauflandu se to některým může povést,“ myslí si Jaromír Jágr.

Popularitě para hokeje pomohl hlavně světový šampionát loni v Ostravě, kde skvělí diváci vybičovali české hráče ke skvělým výkonům a historickému úspěchu – čtvrtému místu. „Nebyl jsem tam, ale díval jsem se na televizi. Bylo to fajn,“ řekl šéf kladenského klubu.

Plekanec nepomáhá jen hrou

Jako takový už odstartoval sezonu výhrou nad nováčkem z Kolína, jehož mimochodem pochválil za sympatický začátek, kdy byl lepší než jeho Kladno. Tam se však povedlo dát dohromady silnou sestavu, zejména pomohl návrat Tomáše Plekance z Brna.

„Máme dobrý tým, možná lepší než jsme měli minulý rok. Navíc ho můžeme během sezony doplnit. A Tomáš Plekanec nám pomáhá zrealizovat naše vize,“ narážel Jágr na to, že legendární borec Montrealu pomůže nejen na ledě, ale i s výchovou mladých hráčů, jichž Rytíři nasazují hned několik.

„Díky němu můžeme do sestavy zabudovat více mladých, protože každému pomůže, když bude nastupovat s Plekancem, když bude vidět, co všechno v přípravě dělá. Takové zkušenosti nikde jinde nezíská. Tomáš odehrál více než tisíc zápasů v NHL, což z Čechů dokázal málokdo,“ chválil Jágr svého parťáka, s nímž si na ledě vždycky rozuměl, v Kladně i v národním mužstvu.

„Teď ale musí vydržet, až se dostanu do formy, abych mu to nekazil,“ usmála se slavná osmašedesátka s tím, že už trénuje s týmem, ale pokud se nedostane do takové pohody, aby cítil, že Rytířům opravdu pomůže, tak hrát nebude.

Winter Classic ohrožuje koronavirus

Všichni však věří, že se vrátí. Už proto, že kromě Kauflandu je hlavním ambasadorem také u prosincového Winter Classic ve Špindlerově Mlýně. Objeví se tam právě parahokejisté, ale samozřejmě i jeho Kladno, také Sparta či národní tým veteránů.

„Bude to velkolepá, jedinečná, možná nejlepší akce tohoto druhu, která u nás kdy byla. A my na ní nechtěli oslovovat jen profesionální hokejisty – i když para hokej se už profesionálním stává také, ale všechny druhy hokeje. V plánu byl i univerzitní hokej. Bohužel nevíme, co se stane ohledně koronaviru,“ mrzí Jágra aktuální situace, která Winter Classic rozhodně nenahrává. Přitom se počítalo, že pořadatelé přidají ještě jeden den a zápas Kladna se Vsetínem.

Slivovica pod Svatým Petrem je ale v ohrožení. „My ani žádná jednání nezačali. Máme nějaké vize, co by se dalo stihnout. V tom by nebyl problém, ale v nařízeních, která nás mohou přibrzdit. Jen postavit halu je strašně finančně náročné. A jestli se Winter Classic nakonec nepovede, bude to obrovská škoda, protože jen tak se tady něco tak dobrého nepovede udělat. A popularitu ukazuje obrovský zájem o vstupenky na tuhle akci,“ lituje Jágr koronavirové krize a dodává, že bez lidí by akce v Krkonoších neměla smysl. „Z ekonomického hlediska by to byl zabiják. Nejsme v Americe, kde náklady pokryje prodej televizních práv,“ dodal tvář prosincové show.

Uskuteční se nakonec?