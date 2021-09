"Určitě to nemám napevno nijak nastavené, nikdy jsem neměl. Můžeš si dělat plány, ale jak se říká, Bůh ti to změní z minuty na minutu, ze sekundy na sekundu. Co když mě to začne bavit, budu mít větší chuť, víc času a nebudu mít co dělat? To všechno hraje roli," uvedl Jágr.

"A že ty odpovědi měním? Protože od novinářů tyhle otázky dostávám. Já nemám potřebu na to odpovídat, nikomu nevnucuju, kdy a jak budu hrát. Jestli řeknu jednou padesát, jindy pětapadesát, nebo šedesát let, to je jen tím, že mě zrovna v tu danou chvíli napadne nějaké číslo. Nemám to určené. Zrovna tak můžu říct, že příště už hraju naposled," prohlásil olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný mistr světa.

Hokej ho stále baví, i když připustil, že jinak než v minulosti. "Dříve mě to bavilo z toho pohledu, že jsem chtěl být nejlepší. Máš ten drajv, nekoukáš nalevo napravo a prostě jen chceš být nejlepší. Řekl jsem si, že budu nejlepší, tak jsem se o to snažil. A věřil jsem tomu, že ta tvrdá práce a ten talent jsou na takové úrovni, že to mám v rukách. Takže pokud jsem v určitou dobu nejlepší nebyl, bral jsem to tak, že si za to můžu sám, protože jsem tomu nedal všechno," uvedl dvojnásobný šampion Stanleyova poháru s Pittsburghem.

"Věřil jsem prostě tomu, že když tomu to maximum dám, tak nejlepší budu. Tak jsem se na to díval a nehleděl jsem na ostatní. Věřil jsem tomu, že Bůh mi něco dal, a když to využiju na sto procent, tak to dokážu. Když ne, je to moje chyba. Teď nemám chuť někomu něco dokazovat, to s tím věkem odchází. A je tam jen ta radost, že hokej můžu hrát," doplnil druhý nejproduktivnější hráč historie NHL, před nímž zůstal jen prakticky nedostižitelný Wayne Gretzky.

Jako obvykle nabídl Jágr i osobité přirovnání. "Jako příklad můžu dát, když se podíváš na džungli. Když se lev živí masem a potřebuje někoho zabít, aby přežil. A pak tam jsou jiná zvířata, která mají třeba i větší sílu, ale živí se trávou. Ten instinkt na to zabití nemají takový, protože to pro ně není tak životně důležitý. A já jsem momentálně to zvíře, co se živí trávou. Dříve jsem byl dravec a predátor, teď už jsem jen býložravec," dodal se širokým úsměvem Jágr, který se vrátil do Kladna z NHL v roce 2018 a za tu dobu mu dvakrát pomohl k postupu do extraligy.