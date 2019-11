Před třiceti lety byl Stanislav Synek tlumočníkem výpravy Tatra kolem světa, která se slavným nákladním vozidlem objela za tři roky celou planetu. Teprve nyní ale Stanislav Synek vydal vzpomínkovou knihu, kterou ve čtvrtek po tréninku Rytířů pokřtil slavný Jaromír Jágr.

Jágr pokřtil Cestu Tatry kolem světa | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Teď se chystá výprava podobná, která z Prahy odstartuje 22. února. Její hlavní organizátoři, cestovatelé Marek Havlíček a Petr Holeček, kteří se kladenského křtu zúčastnili rovněž, naplánovali trasu nejprve do Vladivostoku, pak do jižní a severní Ameriky a nakonec do Afriky.